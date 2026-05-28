L’almanacco di oggi 28 maggio

Il Santo del giorno: Sant’Emilio. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Nu bbulare mutu autu mò ca tieni l’ale, ca sempre si suggettu allu catire. Significato: Non volare molto alto adesso che hai le ali, perchè sei sempre soggetto a cadere.

– Sono nati in questo giorno

1908 Ian Fleming

1944 Rudolph Giuliani

1968 Kylie Minogue

1972 Chiara Mastroianni

– Proverbio

Chi non ha il gatto mantiene i topi e chi ce l’ha li mantiene tutti e due

– Accadde oggi

1953 a Hollywood viene proiettato il primo cartone animato tridimensionale. Una produzione di Walt Disney intitolata “Melody”

1973 per la bomba alla Questura di Milano, il numero dei morti sale a 4

1978 scompare il musicista e direttore d’orchestra Enrico Simonetti

1982 dopo un lungo periodo di inattività torna in servizio l’Orient Express. La rinascita del treno più famoso del mondo è segnata da un viaggio di 26 ore attraverso l’Europa

– Scoperte

1912 Prima nave a motore Diesel