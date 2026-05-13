“Mitika”, secondo appuntamento domenica prossima con “Agamennone” al Teatro Paisiello di Lecce

LECCE – Secondo appuntamento, domenica 17 maggio al Teatro Paisiello di Lecce (ingresso 20.30, sipario ore 21), con la sesta edizione di “Mitika – Teatro e Mito nella contemporaneità”, rassegna di teatro classico organizzata da Aletheia Teatro e diretta da Carla Guido, in corso in una nuova veste primaverile per il festival “Armonie del Mediterraneo – Viaggi, Miti e Ritorni”, ideato e promosso dall’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo in collaborazione col Comune di Lecce. In scena “Agamennone” di Ghiannis Ritsos, con Andrea Tidona, Carolina Vecchia e la “voice over” di Alessandra Fallucchi per la regia di Alessandro Machìa.

Un viaggio nella memoria e nella coscienza di un uomo tra colpa, fragilità e potere, contro l’insensatezza di tutte le guerre per una produzione Zerkalo realizzata in collaborazione con il festival “Appia nel Mito”. Il re di Micene, potente despota a capo della spedizione contro Troia, è un uomo vecchio, giunto finalmente a casa dopo una lunga, estenuante guerra, e artefice di un unico, ultimo atto di valore: una confessione della propria versione della storia alla moglie Clitemnestra. Come se Cassandra lo avesse già informato della sua morte imminente, Agamennone ricompone infatti i passi di un cammino durato dieci anni, non per evitare il proprio destino ma per testimoniare le poche reali vittorie che è riuscito a compiere su se stesso, prima fra tutte la lucida visione della propria vanità. Una figura quasi sacralizzata, nonostante tutto, dalla consapevolezza degli errori e dell’insensatezza umana, capace di accorgersi addirittura delle piccole fatiche di una formica e di rivedervi tragicamente le proprie.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il Festival è progetto realizzato con il contributo del Ministero del Turismo – Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT), annualità 2025 – parte corrente CUP F89I25002020001.