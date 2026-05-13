Forte boato nel basso Salento, tremano i vetri delle abitazioni: probabile boom sonico

SALENTO – Mistero nel tardo pomeriggio di oggi, in numerosi comuni del basso Salento, dove un forte boato ha sorpreso migliaia di cittadini, generando paura e interrogativi ancora senza risposta. Intorno alle 17, un rumore improvviso e particolarmente intenso è stato avvertito distintamente in un’ampia area della provincia di Lecce, tanto da far tremare i vetri di diverse abitazioni e spingere molti residenti a riversarsi sui social network e nelle chat di messaggistica per cercare spiegazioni.

Nel giro di pochi minuti si è attivato un fitto scambio di segnalazioni provenienti da numerosi centri del territorio: da Galatone ad Aradeo, passando per Corigliano d’Otranto, Botrugno, fino alle località costiere di Santa Caterina e Torre San Giovanni. Testimonianze che confermano come il fenomeno sia stato percepito in modo netto su un’area particolarmente estesa.

Di fronte al crescente numero di segnalazioni, anche la Protezione Civile Salento si è mobilitata, aprendo un apposito thread sulla propria pagina Facebook con l’obiettivo di raccogliere testimonianze utili a ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell’accaduto e delimitare l’area interessata dal fenomeno.

Al momento, tuttavia, resta il massimo riserbo sulle possibili cause. Tra le ipotesi più accreditate circola quella di un possibile boom sonico, fenomeno che si verifica quando un velivolo supera la barriera del suono, producendo un’onda d’urto percepibile anche a grande distanza. Una spiegazione che potrebbe giustificare la vastità dell’area coinvolta, ma che, allo stato attuale, non trova ancora conferme ufficiali né da parte delle autorità locali né dai comandi dell’Aeronautica.

Nonostante il forte spavento iniziale, non risultano al momento danni a persone o edifici. Le autorità competenti, insieme alla Protezione Civile, stanno continuando a monitorare la situazione per chiarire l’origine del boato e accertare se si sia trattato effettivamente di un’attività di volo o di un fenomeno di altra natura.

Resta dunque il giallo su un episodio che, per alcuni minuti, ha riportato inquietudine tra i residenti del basso Salento, ancora in attesa di una spiegazione ufficiale.