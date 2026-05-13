Presentata a Palazzo Adorno la conferenza Abitare Jazz

La Presidente di Associazione Cromatica Anna Maria Saracino, durante la conferenza stampa di presentazione di Abitare il Jazz, ha dichiarato di essere soddisfatta del traguardo raggiunto. “È una soddisfazione aver vinto questo prestigioso bando del Ministero della Cultura ed è un orgoglio sapere che, tra le 103 associazioni partecipanti, siamo rientratitra le 26 vincitrici, arrivando ad un importante 19esimo posto. Questo ci motiva sempre di più. Il nostro obiettivo sarà sempre quello di diffondere cultura tramite i nostri eventi”.

Il Consigliere provinciale Antonio Tramacere ha volutosottolineare l’importanza del nome stesso della manifestazione che ricorda un senso di condivisione.

Ha proseguito poi l’Assessore alla Cultura del Comune di San Donato Ilenia Taurino: “Siamo onorati di far parte di questo bellissimo progetto. Cromatica è presente da più di 10 anni sul territorio con eventi musicali, creativi e campo scuola. È un orgoglio che la presidente di Cromatica abbia ancora una volta scelto San Donato”

Conclude il direttore artistico Fulvio Palese che spiega l’importanza di coinvolgere i ragazzi e gli studenti. Spiega infatti che le linee guida dell’insegnamento invitano a far partecipare gli studenti ad attività non per forza strutturate. “È importante, in questo ambito musicale, guidarli con la tecnica della conduction, un metodo in cui i musicisti rispondono a dei gesti non convenzionali del direttore”. Ha proseguito poi elencando i vari musicisti nazionali, internazionali e locali di alto livello che parteciperanno agli eventi, ricordando i vari concerti finali al termine delle residenze artistiche.