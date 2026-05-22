Polizia locale, dieci nuovi agenti per due mesi a Lecce

LECCE – Sicurezza, dieci nuovi agenti della polizia locale per i prossimi due mesi estivi, in città. L’impiego delle dieci unità – a tempo determinato – sarà possibile grazie all’impiego dei proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al Codice della strada che, nella misura minima del 50 per cento, devono essere impiegate, tra l’altro, per servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Questo secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada”.

In particolare, nelle ultime riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in Prefettura, è stata sottolineata l’esigenza di incrementare i servizi di controllo della polizia locale finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, nonostante l’esiguità dell’organico disponibile. Da qui la decisione dell’esecutivo comunale di procedere all’assunzione a tempo determinato di dieci unità.

<Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte della giunta comunale, del provvedimento che consentirà l’assunzione a tempo determinato di 10 nuovi operatori della polizia locale, che andranno a rafforzare e supportare il prezioso lavoro degli uomini e delle donne già in servizio presso il Comune di Lecce – dice l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale, Giancarlo Capoccia – Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro intenso, condiviso e portato avanti con determinazione negli ultimi mesi, con l’obiettivo di garantire un presidio sempre più efficace del territorio, una maggiore vicinanza ai cittadini e un rafforzamento concreto della sicurezza urbana e dei servizi di controllo. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al comandante della polizia locale, Donato Zacheo, con il quale abbiamo lavorato fianco a fianco, con spirito di collaborazione e visione comune, per raggiungere questo significativo traguardo. La sua professionalità, unita all’impegno quotidiano di tutto il Corpo, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’amministrazione e per l’intera comunità. L’ingresso di nuove unità rappresenta non solo un potenziamento operativo, ma anche un segnale chiaro dell’attenzione che questa amministrazione riserva alla sicurezza, al decoro urbano e alla tutela del territorio. Continueremo a investire con convinzione sulla polizia locale, valorizzando il lavoro di chi ogni giorno, con dedizione e senso del dovere, è al servizio della città>.