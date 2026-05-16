Salone del Libro. Nello stand del Consiglio regionale parte la terza giornata

Comincia, al Salone del Libro di Torino, la terza giornata di attività. Intensa, corposa, per regalare ai visitatori l’entusiasmo che prova la Biblioteca del Consiglio regionale pugliese nel proporre emozioni che nascono e si sviluppano in Puglia ad opera di Festival ed Associazioni culturali che operano sul territorio. E’ lo strumento, forse il principale, scelto dalla Biblioteca del Consiglio regionale “Teca del Mediterraneo”, per avvicinarsi ai cittadini, avvicinandoli, nel contempo all’Istituzione: un’operazione di ampio respiro di chi riconosce nella cultura un valore, ma nel contempo uno straordinario mezzo per incrementare la coscienza critica di ognuno e piena consapevolezza di sé. La cultura rende consapevole la libertà individuale. E quest’ultima porta il cittadino a darsi Istituzioni più attente e democratiche.

In questa scia, si pone l’associazione Culturale NarrAzioni, che propone, ideato dalla libreria Idrusa di Alessano, in collaborazione con lo scrittore Mario Desiati, Il Festivale dell’Armonia. Tema di quest’anno: ” Mentre tutto brucia”, sintesi delle preoccupazioni di un mondo dove la guerra sembra tornata come uno strumento per la risoluzione delle controversie.

E allora? Ecco che nasce la campagna e-letturale: avvicinare, interessare alla lettura il maggior numero di persone possibile, attraverso un gioco. Ne hanno parlato: Elisabetta Vaccarella, vice presidente dell’Assemblea pugliese; Mimma Gattulli, segretario Generale del Consiglio; Valeria Bisanti, Festival dell’Armonia; Michela Santoro, libreria Idrusa; Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci (Premio Strega);Federica Ricchiuto, Comune di Specchia; Chiara d’Ippolito, Premio Calvino. Modera: Valentina Notarbernardino, Ufficio stampa del Festival. Subito dopo, i ragazzi delle scuole superiori della provincia di Lecce sono stati chiamati a scegliere un personaggio della letteratura, senza limitazione di periodo storico o di genere letterario.

I loro rappresentanti terranno un vero e proprio comizio sul personaggio scelto ed il pubblico verrà alla fine invitato a votare. Questa volta, la competizione vedrà in gara: Ulisse; Lila Cerulo ( L’Amica Geniale); Elizabeth Bennet ( Orgoglio e Pregiudizio); Winston Smith( 1984);August Pullman (Wonder).