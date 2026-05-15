Tettoia Liberty, nuova delibera di giunta per l’adeguamento antisismico: nuove strutture di sostegno e scoppia il caso delle tegole

LECCE – In mattinata, nuovo passaggio in giunta per la storica Tettoia Liberty (destinata a essere ricollocata nell’area mercatale dell’ex Caserma Massa): è il secondo intervento dell’esecutivo in 7 giorni su questo progetto, anche se sull’albo pretorio ancora non è stato pubblicato nulla. Dopo la delibera approvata nei giorni scorsi con cui la giunta guidata dalla sindaca Adriana Poli Bortone aveva riconosciuto maggiori risorse economiche (sarà investito sulla tettoia un milione di euro concesso da Snam per le compensazioni) e tempi aggiuntivi per consentire alla società concessionaria di rispettare le prescrizioni della Soprintendenza, ieri Palazzo Carafa è intervenuto nuovamente con un correttivo tecnico legato all’adeguamento antisismico della struttura.

La storica copertura dovrà infatti rispettare le norme di sicurezza oggi previste per tutte le costruzioni in Puglia, territorio classificato sismico dal 2018, situazione che non era contemplata nella convenzione originaria del 2010 relativa al project financing del parcheggio interrato dell’ex Caserma Massa. Per garantire la stabilità dell’opera saranno inserite protesi strutturali e pilastri di sostegno capaci di assicurare la piena antisismicità del manufatto, che sarà ricostruito attraverso una nuova intelaiatura in acciaio fedele all’impianto originario richiesto dalla Soprintendenza.

Solo pochi giorni fa l’ingegnere Sergio De Nuzzo aveva parlato di una fase finalmente decisiva dopo anni di attese e autorizzazioni: “Noi siamo pronti già da due anni”, aveva dichiarato, spiegando che l’iter burocratico sembrava ormai vicino alla conclusione. Ma mentre il Comune prova a chiudere definitivamente il quadro tecnico del progetto, esplode anche la polemica sulla copertura della tettoia.

I DUBBI SULLA COPERTURA DI MONTINARI

A sollevare dubbi è Filippo Montinari, ex costruttore leccese, che contesta la scelta progettuale di utilizzare piastrelle in gres porcellanato effetto ardesia al posto delle antiche tegole marsigliesi. “Ma le casse con le tegole marsigliesi antiche rimosse che fine hanno fatto?”, domanda Montinari, che definisce “alquanto discutibile, per non dire abominevole” la soluzione prevista nel progetto.

Secondo Montinari, la Tettoia Liberty, vincolata dalla Soprintendenza dal 1997 come bene di archeologia industriale, dovrebbe essere recuperata rispettando materiali e identità originari. “Sostituire le storiche tegole marsigliesi di una tettoia liberty di fine Ottocento con finte tegole in gres effetto ardesia significa alterare profondamente l’identità architettonica originale del manufatto”, sostiene. “Le coperture marsigliesi appartengono al linguaggio estetico del Liberty italiano, mentre l’effetto ardesia richiama contesti completamente diversi”. Da qui l’appello rivolto sia alla Soprintendenza sia all’amministrazione comunale affinché venga garantito “un recupero fedele” della storica struttura.