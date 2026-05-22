Ladri di ruote ancora in azione: BMW lasciata sui blocchi di tufo

LECCE – Non si arresta l’ondata di furti d’auto e componenti che nelle ultime settimane sta interessando Lecce. L’ennesimo episodio si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì nel quartiere Salesiani, dove i ladri hanno preso di mira una BMW parcheggiata in strada.

La cosiddetta “banda delle ruote” avrebbe agito con estrema rapidità e precisione, riuscendo a smontare tutti e quattro gli pneumatici completi di cerchi in lega prima di allontanarsi senza lasciare tracce evidenti.

Al proprietario dell’auto, la mattina seguente, si è presentata una scena ormai tristemente nota: la vettura era stata lasciata sollevata su quattro blocchi di tufo, utilizzati dai malviventi per sostenere il mezzo dopo il furto delle ruote.

Sull’accaduto potrebbero ora essere avviati accertamenti da parte delle forze dell’ordine anche attraverso l’analisi delle eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.