Lavori Aqp per migliorare il servizio, possibili disagi in alcuni comuni salentini. Ecco dove e quando

SALENTO – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Lido Marini (Fraz. di Salve), Torre Mozza (Fraz. di Ugento), Fontanelle (Fraz. di Ugento) e Torre San Giovanni (Fraz. di Ugento).
I lavori a Lido Marini riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 18 maggio 2026 nell’intero abitato di Lido Marini (Fraz. di Salve) (LE). La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 05:00 con ripristino alle ore 13:00.
I lavori a Torre Mozza (Fraz. di Ugento) riguardano la riparazione della condotta idrica di alimentazione alle marine di Ugento. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 18 maggio 2026 nell’intero abitato di Torre Mozza (Fraz. di Ugento) (LE). La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 05:00 con ripristino alle ore 13:00.
I lavori a Fontanelle (Fraz. di Ugento) riguardano la riparazione della condotta idrica di alimentazione alle marine di Ugento. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 18 maggio 2026 nell’intero abitato di Fontanelle (Fraz. di Ugento) (LE). La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 05:00 con ripristino alle ore 13:00.
I lavori a Torre San Giovanni riguardano la riparazione della condotta idrica di alimentazione alle marine di Ugento. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 18 maggio 2026 nell’abitato di Torre San Giovanni (Fraz. di Ugento) (LE). La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 05:00 con ripristino alle ore 13:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.