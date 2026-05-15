Matteo Piantedosi, entro l’estate sarà potenziato l’organico delle forze dell’ordine anche nel Salento

Visita a Lecce, in Prefettura del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il ministro ha garantito che entro l’estate sarà potenziato l’organico delle forze dell’ordine anche nel Salento e che vi saranno delle misure di contenimento dei fenomeni di criminalità e microcriminalità. Ai nostri microfoni il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone ed il Presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino (servizio di Maria Taccogna)