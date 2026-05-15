Visita a Lecce, in Prefettura del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il ministro ha garantito che entro l’estate sarà potenziato l’organico delle forze dell’ordine anche nel Salento e che vi saranno delle misure di contenimento dei fenomeni di criminalità e microcriminalità. Ai nostri microfoni il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone ed il Presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino (servizio di Maria Taccogna)
Matteo Piantedosi, entro l’estate sarà potenziato l’organico delle forze dell’ordine anche nel Salento
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