Ai domiciliari continuava a spacciare: sorpreso mentre cede una dose in casa nascondeva cocaina e hashish

COPERTINO (Lecce) – Nonostante si trovasse ai domiciliai avrebbe continuato a spacciare E da casa è finito in carcere. Nuovi guai per Gabriele Nobile, 43enne di Copertino, vecchio volto alle forze dell’ordine. L’arresto è stato eseguito nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio, dai carabinieri della tenenza di Copertino. I militari, appostati nei pressi dell’abitazione, hanno sorpreso Nobile mentre cedeva una dose confezionata di cocaina (per un peso di 0,37 grammi).

A quel punto è scattata la perquisizione in casa dove il 43enne è stato trovato in possesso di ulteriori 42,8 grammi sempre di cocaina in unica pietra, quasi 11 di hashish 3 piante di marijuana, tutto materiale occultato all’interno propria abitazione. Sostanze, secondo gli investigatori, destinate a uso non esclusivamente personale per la contestuale detenzione di materiale per il confezionamento e la pesatura (segnatamente 2 bilancini di precisione, 1 grinder).

A parere della pm Maria Grazia Anastasia, “appare integrare pienamente le ipotesi di reato contestato e che sussiste la palese flagranza di reato attesa la cessione di cocaina avvenuta sotto gli occhi dei militari (con immediato riscontro e recupero della sostanza) e la perquisizione immediata che consentiva di accertare la detenzione di altra cocaina e di hashish e marijuana, in totale spregio delle prescrizioni della misura cautelare in atto, disposta per fatti analoghi e ancora in vigore (procedimento in fase di appello con condanna in primo grado a 4 anni e 2 mesi)”. Le sostanze sono state sottoposte a narcotest con esito positivo.

Nella giornata di oggi, Nobile è comparso davantio alla giudice Laura Orlando che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere anche in considerazione della recidiva reiterata infraquinquennale. L’avvocato Daniele Scala, legale dell’uomo, ha chiesto un termine a difesa per avanzare istanza di un rito alternativo (probabilmente un patteggiamento) e il processo è stato aggiornato al 4 giugno.