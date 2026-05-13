Scomparsa Roberta Martucci, non sono della giovane 28enne i resti sequestrati in spiaggia e analizzati in laboratorio

TORRE SAN GIOVANNI (Lecce) – Non ci sono i resti di Roberta Martucci – la ragazza salentina di 28 anni scomparsa il 20 agosto 1999 – tra il cumulo di massi, detriti, foglie e rami d’alberi recuperati nel corso del sopralluogo effettuato da investigatori e inquirenti l’11 marzo scorso in località “Tabarano”, nel tratto di costa compreso tra Mancaversa e Torre Suda. La notizia era nell’aria già da settimane ma l’ufficialità, dalle informazioni acquisite dal Corriere Salentino, è arrivata soltanto nelle scorse ore quando il medico legale Alberto Tortorella ha depositato gli esiti degli accertamenti di laboratorio su tutto il materiale acquisito nel corso degli scavi effettuati da una ditta incaricata dalla procura salentina.

Un lavoro certosino, quello effettuato dal consulente nominato dal sostituto procuratore Alfredo Manca, che non ha escluso verifiche approfondite neppure su alcuni rami per sgomberare il campo da possibili incertezze. Spazzate ancora una volta: in quel tratto di spiaggia dove carabinieri, inquirenti, insieme agli avvocati della sorella di Roberta carichi di speranza dopo aver raccolto le indicazione di una testimone che, mesi addietro, aveva parlato di aver notato dei “movimenti sospetti” proprio in zona nel giorno in cui sarebbe scomparsa Roberta, uscita da casa a Torre San Giovanni (frazione di Ugento) senza fare più ritorno.

Nel frattempo, i legali di Lorella, gli avvocati Salvatore Bruno e Valentina Presicce, non hanno alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. Nei giorni scorsi, hanno ottenuto il via libera dalla procura ad acquisire l’intero fascicolo sulle indagini condotte in tutti questi anni e sfociate in tre archiviazioni: la prima nel 1999, la seconda nel 2007, e l’ultima, per omicidio, nel 2019 a carico di un cognato della 28enne. Con il supporto dell’ingegnera informatica Luigina Quarta, il pool difensivo valuta nuovi accertamenti sulle intercettazioni contenute nel fascicolo e su due lettere anonime recapitate ai familiari di Roberta.

In una missiva si faceva esplicito riferimento ad un coinvolgimento di alcune amiche nella scomparsa della ragazza e l’estensore anonimo invitava i familiari di lasciare in pace la giovane che era viva; l’altra lettera, invece, si sarebbe rivelata un depistaggio. Il supporto delle moderne tecnologie potrebbe risultare fondamentale nel risolvere un cold case che non ha trovato alcun sbocco investigativo definitivo a distanza di oltre 26 anni. su queste pagine, la sorella Lorella, che non si è a mai arreso in questa battaglia, aveva ribadito che l’obiettivo delle nuove indagini resta sempre lo stesso: arrivare alla verità sulla scomparsa della sorella”. Anche dopo l’ennesimo flop nelle ricerche dopo una segnalazione arrivata da una testimone ritenuta “attendibile” dagli investigatori.