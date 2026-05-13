Assalto al bancomat, la fuga e le fiamme all’auto usata per il colpo. Il sindaco chiede un incontro al prefetto

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Carmiano-Monteroni (LECCE) – Assalto al bancomat nella notte, poi la fuga e, infine, il fuoco all’auto utilizzata per il colpo.

Ad essere presa di mira da una banda col classico sistema della marmotta, stavolta è stata la filiale della Banca di Credito cooperativo Terra d’Otranto in via Cesare Battisti, a Carmiano.

Dai residenti della zona sono state sentite due esplosioni nel giro di pochi minuti. Gli ordigni sarebbero stati piazzati nelle fessure per l’erogazione dei contanti. Pare che i malviventi siano riusciti a impossessarsi di un bottino di poche centinaia di euro a fronte di danni ben più ingenti: il bancomat è stato completamente distrutto e anche gli infissi della struttura della banca sono andati in frantumi.

Scattato l’allarme, sul posto sono immediatamente arrivati carabinieri, vigili del fuoco e gli addetti dell’Istituto di vigilanza Fidelpol.

Ma la banda si era già data alla fuga e, sentendosi braccati, i malviventi hanno dato alle fiamme l’auto usata: è stata infatti ritrovata bruciata nelle campagne di Monteroni. Alle ore 05:30 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Lecce è intervenuta in una stradina sterrata adiacente alla Provinciale 6 che collega Monteroni a Lecce. Si è trattato di un incendio generalizzato che ha completamente coinvolto e distrutto il veicolo. Allo stato attuale, non è stato possibile accertarne la proprietà.

Il personale intervenuto ha provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto sono poi giunti i Carabinieri delle Stazioni di Surbo e di Monteroni di Lecce per gli accertamenti di loro competenza.

Sull’assalto al bancomat interviene il sindaco di Carmiano Giovanni Erroi.

“Esprimo sdegno e ferma condanna per l’episodio dinamitardo consumato la scorsa notte in danno della BCC di Terra d’Otranto, filiale di Carmiano – dice il primo cittadino – Un atto senza precedenti sul nostro territorio, che ingenera preoccupazione e semina insicurezza tra la comunità. Ho già avuto modo di sentire le forze dell’ordine nei confronti delle quali ho manifestato fiducia a nome di tutta la comunità e sono certo che faranno quanto necessario per garantire sicurezza e per individuare i responsabili. Oggi stesso inoltrerò una nota al Prefetto di Lecce per chiedere un incontro sul tema della sicurezza e, confidando nella sensibilità da sempre dimostrata da parte del Prefetto, sono sicuro che saranno adottati provvedimenti efficaci. Esprimo solidarietà – conclude il sindaco Erroi – al Presidente della BCC di Terra d’Otranto, al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori, nonché a tutto il personale e ai soci”.