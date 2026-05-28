Stefanazzi: “Congratulazioni a Negro e Fontana, Cavalieri del Lavoro. Puglia conferma ruolo di locomotiva del Mezzogiorno”

“Le mie più sentite congratulazioni a Giancarlo Negro e Sergio Fontana per la nomina a Cavalieri del Lavoro, conferita dal Presidente della Repubblica. È un riconoscimento che onora due protagonisti della vita economica pugliese e, attraverso di loro, l’intera comunità imprenditoriale della nostra regione.”

È quanto dichiara il deputato pugliese del Partito Democratico Claudio Stefanazzi, commentando le nomine annunciate dal Quirinale.

“Non accadeva da tempo che la Puglia esprimesse contemporaneamente due nuovi Cavalieri del Lavoro — prosegue Stefanazzi —. È un segnale che va ben oltre il rito delle onorificenze: dice qualcosa di preciso su ciò che la Puglia è diventata nel panorama industriale e dei servizi italiano. Non più una regione che guarda da lontano le aree più sviluppate del Paese, ma un territorio che compete e che produce eccellenza a livello nazionale, non solo nel contesto del Mezzogiorno.”

“Questo risultato — conclude il deputato dem — è anche il frutto del lavoro fatto in questi anni dalle amministrazioni pugliesi per creare un ambiente favorevole all’impresa, all’innovazione e all’occupazione di qualità. I titoli conferiti oggi dal Capo dello Stato ne sono la conferma più autorevole.”