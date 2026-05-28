Minore violentata nel bagno della stazione: disposta perizia psichiatrica sul baby imputato

MAGLIE (Lecce) – Il tribunale dei minori, giudice Paola Liaci, ha disposto perizia psichiatrica per verificare la capacità di intendere e di volere all’epoca dei fatti, la capacità odierna di stare in giudizio del 15enne accusato di aver violentato una coetanea, il 28 luglio 2024, nel bagni della stazione ferroviaria di Maglie. Un provvedimento adottato nell’udienza odierna quando si sarebbe dovuto celebrareil processo in abbreviato sulla scorta della relazione degli assistenti sociali che disegna una personalità non sviluppata in ragione dell’età avanzata, con comportamenti e condotte ancora infantili. Il 18 giugno verrà conferito incarico allo psichiatra Elio Serra. Se dovesse essere accaertata un’età più bassa dei 14 anni a livello di maturità del minore difeso dall’avvocato Umberto Leo. la giudice proscioglierebbe l’imputato perché gli infraquattordicenni non sono perseguibili.

“Mamma accompagnami in stazione, incontro un amico” riferì la ragazzina alla madre quel pomeriggio di mezza estate. Una volta arrivata a destinazione in compagnia di un’amica, ad attenderla c’era il fidanzatino (la cui posizione è stata poi archiviata) e un altro ragazzo. Che, approfittando di un momento in cui la minore si spostò in bagno, entrò abusando di lei. Il fidanzato, rimasto nella stanza adiacente, ascoltò quanto stava accadendo. Nonostante la vittima implorasse il suo aguzzino di fermarsi “basta, mi fai male”, il 15enne continuò nelle violenze. Che si diede alla fuga non appena la madre della ragazzina raggiunse i bagni. La donna trovò la figlia seminuda e in lacrime che le chiedeva insistentemente di accompagnarla in ospedale.

Al pronto soccorso di Scorrano, dopo una visita specialistica, i medici accertarono una copiosa perdita di sangue e lesioni compatibili con una violenza sessuale. Immediatamente scattò la segnalazione alla Procura dei minori. Gli investigatori non persero tempo. I carabinieri di Maglie, acquisita la testimonianza della vittima, identificarono i presunti stupratori avviando le indagini sui telefoni e sul dna, ascoltando altre persone a conoscenza dei fatti (tutte minorenni). La memoria dei cellulari svelò i dettagli di quel giorno: il fidanzato, sempre tramite messaggi, aveva proposto alla ragazza “una cosa a tre”. Lei sembrò vincere le remore: “Va bene” scrisse in un sms dopo un blando tentennamento raccomandandosi che l’amica che l’avrebbe accompagnata “non doveva sapere niente di tutto ciò”.

Ma “la cosa a tre” venne smentita nel corso dell’ascolto in caserma dalla 14enne che aveva lasciato la porta del bagno semiaperta. “Non è dunque possibile sostenere con un elevato grado di probabilità che il fidanzato (indagato a piede libero) si fosse accordato con l’amico affinché quest’ultimo consumasse un rapporto sessuale con la compagna anche contro la volontà di quest’ultima – si leggeva nell’ordinanza della gip Raboni con cui il violentatore finì in una comunità a marzo, misura revocata tempo dopo dal tribunale del Riesame – né il suo voler rimanere a sentire legittima tale conclusione potendo invece essere solo modalità di voyeurismo uditivo il modo in cui si sarebbe esplicitata la cosa a tre a cui la ragazzina aveva prestato il consenso. Peraltro lo stesso veniva allontanato dall’amico – lui sì intenzionato ad avere un rapporto completo ad ogni costo”. Una tesi che il 15enne confermò nel corso di un interrogatorio rilasciato a luglio davanti agli inquirenti. E che sull’archiviazione avrà avuto una tara ben specifica.