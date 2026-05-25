“Nel Blu”, a Monteroni Mario Perrotta porta in scena la felicità di Modugno per Tria Corda

Una serata di teatro, musica e solidarietà per sostenere il percorso di Tria Corda verso il Polo Pediatrico del Salento. Mercoledì 3 giugno 2026 alle 20.30, nell’Atrio del Palazzo Baronale di Monteroni, Tria Corda organizza, in collaborazione con il Comune di Monteroni, lo spettacolo “Nel Blu – avere tra le braccia tanta felicità” di Mario Perrotta.

Il ricavato delle donazioni raccolte sarà devoluto alle attività di Tria Corda per il Polo Pediatrico del Salento, il progetto che l’associazione porta avanti per contribuire alla visione di un luogo di cura più vicino, più accogliente e più umano per i bambini e le famiglie del nostro territorio.

«Con ‘Nel Blu’ vogliamo offrire alla nostra comunità una serata intensa, capace di unire il valore della cultura alla forza della solidarietà – dichiara il Presidente di Tria Corda ODV Antonio Aguglia – Ringraziamo Mario Perrotta, grande attore figlio della terra salentina, per aver scelto di essere al fianco di Tria Corda al servizio di una causa che riguarda tutti noi. Siamo grati anche al Comune di Monteroni per la collaborazione e a quanti sceglieranno di partecipare, perché ogni donazione raccolta diventa un contributo concreto alle attività di Tria Corda per il Polo Pediatrico del Salento. Il nostro impegno nasce da una convinzione semplice: i bambini e le famiglie del nostro territorio hanno diritto a luoghi di cura sempre più vicini, accoglienti e adeguati ai loro bisogni. Anche attraverso iniziative come questa, continuiamo a costruire insieme una risposta di comunità».

«Vista la causa nobilissima, ho scelto di aderire con convinzione all’iniziativa di Tria Corda e spero che la mia terra, il mio Salento, partecipi mostrando tutto il suo cuore per qualcosa che non può lasciarci indifferenti.», la dichiarazione di Mario Perrotta.

Chi intende prendere parte all’iniziativa, può farlo acquistando a titolo di contributo il biglietto sulla piattaforma Liveticket .

Con “Nel Blu”, Mario Perrotta dedica a Domenico Modugno un omaggio teatrale e musicale intenso, costruito attorno ai brani originali dell’artista che ha cambiato per sempre la canzone italiana. Un viaggio nella voce, nell’immaginario e nella libertà espressiva di Modugno: un racconto capace di restituire la forza popolare e poetica delle sue canzoni, la loro capacità di parlare ancora oggi di desiderio, felicità, radici, invenzione e futuro.

Sul palco, teatro e musica dal vivo si intrecciano in una partitura scenica che dà nuova vita a melodie entrate nella memoria collettiva. Gli arrangiamenti e l’ensemble sono firmati da Vanni Crociani, Giuseppe Franchellucci, Massimo Marches e Mario Perrotta. Lo spettacolo è una produzione Permàr – Compagnia Mario Perrotta ed Emilia-Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale ed è stato riconosciuto con il Premio Ubu 2025 come Miglior progetto sonoro.