Il Sexteen di Porto Cesareo, venerdì 29 Maggio, apre la stagione estiva 2026, after dinner con Queemose feat. Saxerre

Venerdì 29 maggio prende ufficialmente il via la stagione estiva 2026 con un appuntamento dedicato alla musica e all’atmosfera after dinner.

A partire dalle ore 21:30, protagonisti della serata saranno Queemose feat. Saxerre con Nova Pictura, un progetto musicale che unisce sonorità downtempo, disco, house e deep in un live set elegante e coinvolgente.

I due artisti salentini accompagneranno il pubblico in un viaggio sonoro senza compromessi, reinterpretando brani italiani e internazionali attraverso re-edit originali e la magia del sax live, creando un’esperienza musicale immersiva tra ritmo, groove e contaminazioni elettroniche.

L’evento inaugura ufficialmente la nuova stagione estiva 2026, trasformando la serata in un momento di incontro tra musica, convivialità e intrattenimento after dinner.

Ingresso libero,

ore 21:30

Venerdì 29 maggio 2026