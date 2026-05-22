Torna “Tutti al mare” e porta in spiaggia anziani e disabili

LECCE – L’amministrazione comunale, insieme con Confimprese demaniali, ha presentato oggi la seconda edizione dell’iniziativa che consente alle categorie cosiddette fragili di poter trascorrere gratuitamente al mare qualche giorno di vacanza.

Da domani, sabato 23 maggio, al 31 luglio prossimo, 71 stabilimenti balneari, in tutto il Salento, metteranno a disposizione gratuitamente cinque ombrelloni, con due lettini ciascuno, per cinque giorni la settimana (dal lunedì al venerdì) per andare incontro alle esigenze delle famiglie che, in estate, si trovano a fare i conti con diverse difficoltà.

<L’anno scorso, era la prima volta, abbiamo circoscritto l’iniziativa alle marine di Lecce – ha detto l’assessore al Welfare, Andrea Guido – Quest’anno l’abbiamo estesa a tutta la provincia ed anche al Brindisino. Rispondiamo con un progetto concreto alle esigenze delle persone. Ringrazio agli imprenditori che si sono messi a disposizione con sensibilità e cuore>.

<Il primo anno siamo entrati in punta di piedi – ha aggiunto Mauro Della Valle, presidente di Confimprese – Il secondo anno bisogna fare meglio, e fare come ci insegna il mare, che non ha confini. Quest’anno partecipa anche un ristorante il quale, non disponendo di attrezzature per la spiaggia, e volendo fare la propria parte, offrirà bevande gratuitamente>.

<Questa è vera inclusione sociale> ha sottolineato la presidente della commissione Pari opportunità, Lara Cataldo.