L’almanacco di oggi 14 maggio

Il Santo del giorno: San Mattia apostolo. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Se mangiandu te sira te strafuechi, lu sennu te la notte te lu sciuechi. Significato: Se mangiando di sera ti strafoghi, il sonno della notte te lo giochi.
– Sono nati in questo giorno
1944 George Lucas
1961 Tim Roth
1967 Valeria Marini
1968 Gillian Anderson
– Proverbio
La gioia dei cattivi è, dolore ai buoni
– Accadde oggi
1004 Enrico II detto “Il Santo” viene incoronato re d’Italia
1979 attentato di matrice terrorista a Roma: una bomba esplode davanti all’ingresso del carcere Regina Coeli
1998 muore a Los Angeles “The voice”: Frank Sinatra. Aveva 82 anni
– Scoperte
1976 Fondata la prima industria di biotecnologie