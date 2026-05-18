Tutto pronto al Circolo cittadino di Lecce per la sedicesima edizione di Artigianato d’eccellenza

LECCE – Sfumature d’arte contemporanea per la sedicesima edizione di Artigianato d’eccellenza, mostra-mercato del manufatto d’autore in programma dal 22 al 24 al Circolo cittadino, nel cuore del centro storico di Lecce.

Un’edizione, la sedicesima, che accentua – anche grazie allo straordinario fascino dei locali del Circolo – il carattere artistico dei manufatti in esposizione, ancor più selezionati rispetto agli scorsi anni. La rassegna, nata nel 2009 per promuovere il bello del Made in Italy, è infatti consolidata vetrina d’eccezione per espositori in arrivo dall’Italia e dall’Europa, che si mischiano virtuosamente, per l’occasione, ai più valenti artigiani salentini. Con richieste di spazi espositivi che aumentano di anno in anno, e un interesse che contribuisce a creare un indotto economico e turistico diffuso per il territorio. Artigianato d’eccellenza contribuisce infatti ogni anno a valorizzare al meglio la bellezza del centro storico di Lecce: l’iniziativa si svolge non a caso anche quest’anno in concomitanza con la manifestazione “Cortili Aperti” delle Dimore Storiche Italiane, iniziativa durante la quale la città apre ai visitatori i più bei palazzi del suo centro storico.

La rassegna vanta inoltre da sempre un ampio profilo solidale grazie all’allestimento di raccolte fondi per progetti di grande impatto socio-ambientale: se sin dalla prima edizione Artigianato d’eccellenza è riuscita a devolvere somme importanti a enti, associazioni e ospedali vari, quest’anno i salvadanai dove i visitatori della rassegna potranno versare il proprio contributo volontario, all’ingresso del Circolo cittadino, saranno a disposizione di Fondazione Ant e Progetto Itaca Lecce, associazione affiliata al sodalizio creato da Ughetta Radice Fossati che si distingue nella cura delle persone affette da disagio mentale e relative famiglie (istituita a Lecce proprio da Maria Lucia Seracca Guerrieri, ideatrice di Artigianato d’eccellenza).

Entrambe le associazioni esprimono profonda gratitudine per un’iniziativa che, negli anni, ha garantito loro visibilità e risorse da destinare alle attività di riferimento: “Un sincero ringraziamento ad Artigianato d’eccellenza per aver voluto in tutti questi anni la nostra presenza in una manifestazione così importante e significativa”, spiega Barbara Marchetti, delegata Ant Lecce. “Essere parte di questo percorso ci ha permesso non solo di far conoscere il valore dell’assistenza che ANT offre ogni giorno, ma anche di incontrare persone, realtà e artigiani accomunati dalla stessa attenzione verso la qualità umana oltre che professionale”. In linea Natasha Mariano Mariano, responsabile di Progetto Itaca Lecce: “Artigianato d’eccellenza promuove la bellezza in tutte le declinazioni possibili, non solo artistiche. C’è quindi una grande assonanza con la nostra missione, che è quella di promuovere lo sviluppo delle capacità personali andando oltre lo stigma di un disagio verso il quale possiamo essere esposti tutti, nessuno escluso. Ecco perché saremo sempre grati a Maria Lucia per aver voluto una connessione profonda tra la sua rassegna e le nostre attività”.

Artigianato d’eccellenza sostiene inoltre anche le attività di Fondazione Sylva. Sarà infatti il presidente della Fondazione che si occupa di rigenerazione ambientale, Luigi De Vecchi, a presentare il volume di Livia Frescobaldi “Vivere a Firenze – Un racconto tra case e botteghe”, e a dialogare con l’autrice sull’importanza dell’artigianato e delle rassegne che lo valorizzano, nel capoluogo toscano come a Lecce, alle 18.30 di sabato 23 maggio.

Intermezzi musicali venerdì e domenica nei giardini del Circolo con la voce di Luka Hajdini. Patrocinio dell’Associazione Dimore Storiche di Puglia, Comune e Provincia di Lecce, Fai Lecce, sostegno di Banca Patrimoni Sella & C., Mo Allestimenti e Gruppo Ruggeri. Orari di apertura: venerdì 22 maggio dalle 18 alle 21, sabato 23 e domenica 24 maggio continuato 10-21.