Rugby, Gorima Trepuzzi sconfitta senza rimpianti nella finale promozione con l’Appia

TREPUZZI (Lecce) – Il GORIMA Trepuzzi esce sconfitta dal Sant’Elia di Brindisi nella finale per la promozione in B, ma i salentini non hanno nulla da rimproverarsi e chiudono la stagione con una grande prestazione.

Al cospetto dell’Appia, corazzata imbattuta tra campionato e play-off, i giallorossi mostrano il miglior rugby della loro stagione. Nel primo tempo i ritmi sono subito elevati ed entrambe le squadre si dimostrano attente e aggressive in fase difensiva. A metà frazione il Gorima Trepuzzi accelera ulteriormente, costringe gli avversari al fallo ed espone i padroni di casa a due cartellini gialli, concretizzando al 36′ la superiorità con la meta dell’apertura Volpe. Poco dopo gli ospiti potrebbero incrementare il vantaggio con un calcio piazzato ma il forte vento spinge il pallone di poco fuori, al lato del palo. Scampato il pericolo l’Appia si riversa nella metà campo giallorossa e nel finale di tempo trova due mete in rapida successione, chiudendo la frazione in vantaggio per 10-5.

La meta subita in pieno recupero condiziona la giovane compagine trepuzzina, mentre l’esperienza dei padroni di casa permette di giocare con maggiore sicurezza la ripresa. Sotto gli attacchi dei biancoblu il GORIMA va in affanno e raccoglie tre ammonizioni, giocando per ben 7 minuti in doppia inferiorità numerica. L’Appia sfrutta al meglio l’occasione e aggiunge al tabellino altre tre mete conquistando la vittoria e la meritata promozione in Serie B.

Al termine dell’incontro grande festa sul campo fra due squadre che hanno conseguito gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Per il GORIMA Trepuzzi si chiude un campionato vissuto in crescendo arrivando ad un obiettivo che ad inizio campionato sembrava solo un sogno, la finale promozione, l’ottima prestazione offerta dai ragazzi infonde fiducia e sicurezza per il futuro immediato, con lo sguardo già proiettato al prossimo campionato.