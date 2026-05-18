Le previsioni meteo di domani 19 maggio

Puglia – Nuvolosità in transito al mattino con possibilità di precipitazioni sparse sulle zone meridionali, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità sui settori interni con locali acquazzoni o temporali, variabilità asciutta altrove. In serata tempo stabile e ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli poco nuvolosi su tutti i settori; al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con graduali schiarite su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino cieli soleggiati sulle coste Tirreniche, irregolarmente nuvoloso altrove con locali piovaschi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento con nuvolosità in graduale esaurimento.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente coperti; isolati piovaschi tra Salento e Calabria meridionale. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Molise, Campania, Basilicata e Calabria, stabile altrove. In serata e in nottata tempo del tutto asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo da nord a sud.

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