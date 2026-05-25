Cutrofiano, sindaco Luigi Melissano. Calimera, vince Mattei. A Racale Salsetti bis. Coluccia a Castro, Conferme a San Pietro e Arnesano. Leo a Uggiano

CALIMERA – Giuseppe Mattei vince la partita a tre a Calimera, dove l’ex maggioranza si è sfaldata. Il sindaco uscente, Gianluca Tommasi, ha perso tutti i consiglieri più importanti del centrodestra nei mesi scorsi. L’ex vicesindaco oggi è diventato primo cittadino: ha vinto la sua scommessa, col sostegno, tra gli altri, del consigliere più suffragato nelle scorse amministrative, Brizio Maggiore. Tutto il centrodestra è rimasto unito. Grande delusione anche per la candidata sostenuta da buona parte del centrosinistra, Virginia Panese. Il centrodestra ha saputo sfruttare bene le divisioni interne al centrosinistra.

COMUNE DI RACALE

Vittoria a mani basse del centrosinistra a Racale, nel paese di Donato Metallo: il sindaco uscente Antonio Salsetti (che vedete nella foto di copertina) totalizza 4008 voti, il 92%, sostenuto dal centrosinistra. Lo sfidante, Alessio Parata (centrodestra), incasserà dei consiglieri, grazie ai suoi circa 400 voti.

COMUNE DI CUTROFIANO

Conferma per il sindaco uscente, Luigi Melissano, a Cutrofiano: il primo cittadino fa il bis, nella corsa a 4. In campo c’erano l’ex sindaco Oriele Rolli, Elena Ligori e Giovanni Russo.

COMUNE DI CASTRO

A Castro Luigi Coluccia è il nuovo sindaco: la professoressa Nadia Vizzi (in continuità con l’amministrazione uscente) non ce l’ha fatta. Dei tre dissidenti, che hanno fatto cadere l’amministrazione prima del tempo, si è ricandidato come semplice consigliere solo Giuseppe Schifano.

COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA

Luca Leo vince per 5 voti sull’ex sindaco Salvatore Piconese. L’ex primo cittadino è tornato in campo, ma non ha avuto fortuna. È sindaco Luca Leo, che nella prima amministrazione Piconese ha ricoperto il ruolo di assessore.

COMUNE DI ARNESANO

Ad Arnesano il sindaco uscente Emanuele Solazzo agguanta il terzo mandato con Insieme per Arnesano. La sfidante Anna Solazzo con Orizzonte Comune, che faceva parte della maggioranza ma si è alleata con la minoranza, ora farà opposizione.

SAN PIETRO IN LAMA

Il sindaco Vito Mello (che vedete in foto qui sotto) viene confermato per la seconda volta con oltre il 72%. Dietro Tonio Liquori.



