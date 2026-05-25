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Cutrofiano, sindaco Luigi Melissano. Calimera, vince Mattei. A Racale Salsetti bis. Coluccia a Castro, Conferme a San Pietro e Arnesano. Leo a Uggiano

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