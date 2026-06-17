Comunità educanti in rete: a Monteroni e Arnesano al via il Campus Estivo 2026 nel segno di Save the Children

MONTERONI DI LECCE / ARNESANO – Il welfare di comunità e la pedagogia dell’inclusione scaldano i motori in vista della stagione calda. Entra nel vivo il progetto “Il Cielo in una Stanza – Educare in Comune”, l’ambiziosa iniziativa socio-educativa promossa dai Comuni di Monteroni di Lecce e Arnesano.

Venerdì 12 giugno, la cornice della Casa della Legalità ha ospitato una cruciale giornata di formazione e coordinamento, segnando ufficialmente il conto alla rovescia per l’avvio dell’attesissimo Campus Estivo 2026.

L’incontro ha visto la partecipazione attiva di partner, educatori, educatrici e membri dello staff di progetto, uniti in un percorso di alta formazione volto a garantire standard qualitativi d’eccellenza per le attività estive destinate ai minori del territorio.

A guidare la sessione formativa è stata Concetta Celotto, stimata formatrice della Cooperativa EDI e referente del programma Arcipelago Educativo di Save the Children. La partnership con una delle più importanti organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti dei bambini rappresenta una vera e propria garanzia di qualità metodologica per il progetto pugliese.

Durante i lavori sono stati condivisi strumenti operativi, metodologie d’intervento contro la povertà educativa e buone pratiche pedagogiche. Al centro della visione comune, la volontà di strutturare un ambiente protetto ma stimolante, capace di valorizzare i talenti individuali dei bambini e delle bambine attraverso il gioco, la scoperta e la relazionalità.

L’incontro della Casa della Legalità – luogo dal forte valore simbolico – ha confermato la solidità di una rete educativa locale che vede le istituzioni comunali camminare di pari passo con il terzo settore e le famiglie. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare il classico “centro estivo” in un’esperienza di crescita significativa, inclusiva e profondamente radicata nei valori della cittadinanza attiva.

Dallo staff traspira forte entusiasmo e una profonda emozione per una sfida pedagogica che promette di lasciare un segno d’impatto positivo sul tessuto sociale di Monteroni e Arnesano. I formatori hanno sottolineato come il benessere dei più piccoli e la conciliazione dei tempi vita-lavoro delle famiglie siano le priorità assolute di questa programmazione.

Il progetto “IL CIELO IN UNA STANZA – Educare in Comune” è un intervento congiunto e sinergico realizzato dai Comuni di Monteroni di Lecce e Arnesano. L’iniziativa gode del fondamentale sostegno del Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziato nell’ambito dell’omonimo Avviso pubblico nazionale “Educare in Comune”.

Con il bagaglio metodologico arricchito dal contributo di Save the Children e l’energia di un team pronto a scendere in campo, la comunità educante di Monteroni e Arnesano si dice ora pronta a “salpare” verso un’estate ricca di scoperte, sorrisi e avventure a misura di bambino.