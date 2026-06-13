Il design della luce per la Festa dei Lampioni a Calimera una giornata dedicata all’illuminotecnica nell’architettura

CALIMERA (Lecce) – Si rinnova la sinergia tra Ordine degli Architetti PPeC della provincia di Lecce, Pro Loco di Calimera, sezione pugliese dell’ADI (Associazione per il Disegno Industriale)

per la 25° Edizione del tradizionale appuntamento dedicato al solstizio d’estate nella città grica, in programma dal 13 al 21 giugno.

Martedì 16 giugno, a partire dalle 16.30, Community Library, work shop su apparecchi illuminanti e illuminotecnica per l’architettura; inaugurazione della Mostra di “Progetti e prototipi di design” degli alunni del Corso di Design Industriale del Liceo Artistico e Coreutico Ciardo-Pellegrino di Lecce; presentazione del Concorso nazionale “Design della Luce 2026”, per un prototipo di lampada per interni.

Il progetto è curato dall’architetto Danilo Pastore.

Il Design della Luce per la Festa dei Lampioni di Calimera.

Si rinnova quest’anno, per la 25° Edizione della Festa dei Lampioni di Calimera, in programma dal 13 al 21 giugno prossimi, la sinergia tra l’Ordine degli Architetti PPC di Lecce, la ProLoco di Calimera, la Sezione pugliese dell’ADI (Associazione per il Disegno Industriale).

Giunto alla sua seconda tappa, il progetto, curato dall’architetto Danilo Pastore, consigliere dell’Ordine di Lecce, aggiunge al Convegno e alla Mostra di prototipi degli alunni del Corso di Design Industriale del Liceo Artistico e Coreutico Ciardo-Pellegrino di Lecce in programma martedì 16, un terzo tassello: il Concorso nazionale “Design della Luce 2026”, per un progetto di lampada per interni.

“Dopo il successo dello scorso anno, rinnoviamo la collaborazione con la comunità di Calimera con un progetto che tiene insieme livello simbolico, tradizione, cultura materiale, innovazione”, sottolinea Franco De Lorenzi, Presidente Ordine Architetti PPeC provincia di Lecce. “Nella Festa dei Lampioni, e nell’intera cultura delle luminarie nelle feste patronali, la relazione con la luce è un elemento chiave, come lo è per ogni progetto di architettura. Costruire riflessione su questo tema, confrontandosi con quanto accade nel mondo del design e dell’illuminotecnica insieme a cittadini, progettisti, designer, architetti, ingegneri, ci consente di contribuire a valorizzare ulteriormente questa ricorrenza così significativa per il nostro territorio verso nuove competenze e nuovi saperi”.

Il pomeriggio si aprirà con i saluti di Pierluigi Cillo, Presidente Pro-Loco Calimera,

Giuseppe Mattei, Sindaco di Calimera, Franco De Lorenzi, Presidente Ordine Architetti PPeC provincia di Lecce, Antonio D’Aprile, Vicepresidente ADI Puglia e Basilicata, Laura Ingrosso, Dirigente Liceo Artistico e Coreutico Statale Ciardo Pellegrino di Lecce, Danilo Rosario Pastore, consigliere OAPPC Lecce, curatore evento e mostra, e l’intervento di Mina Schito, consigliera dell’Ordine di Lecce, Delegata Gruppo Cultura, con la presentazione del Concorso nazionale sul Design della luce.

Quindi i contributi di Mauro Marzo, Ceo & Founder Joinled Srl: “Progettare per la luce: il punto di vista di un produttore di illuminazione tecnica”; Cristina Caiulo, architetta, e Stefano Pallara, ingegnere: “Scenari di Luce”; Piero Nicotra e Simone Russo, architetti, “Progetti e prototipi di design degli alunni del Corso di Design Industriale del Liceo Artistico e Coreutico Ciardo-Pellegrino di Lecce”.

“Il design, disciplina che si interroga sui comportamenti, i bisogni e i desideri nel progettare la cultura materiale sotto forma di artefatti, sistemi e servizi, può affiancare”, afferma Danilo Pastore, consigliere dell’Ordine e curatore del progetto, “i saperi socio-antropologici apportando specificità significative e utili all’indagine e all’osservazione dei fenomeni rituali. I designer, come gli architetti, innovando e reinventando dinamiche rituali, possono, attraverso la cultura del progetto, contribuire, alla valorizzazione dei beni comuni, quali la conoscenza dei saperi locali, e attraverso l’uso di nuovi linguaggi comunicativi sono in grado di rivolgersi a pubblici più ampi, facilitandone il dialogo.

A conclusione del workshop, l’inaugurazione della Mostra con i lavori degli alunni del Corso di Design Industriale del Liceo Artistico e Coreutico Ciardo-Pellegrino di Lecce, in esposizione fino al 21 giugno.

La partecipazione al convegno garantirà 3 crediti formativi.