2 giugno, prefetto di Lecce: ‘la Repubblica è solidarietà e inclusione’

LECCE – “La Repubblica è solidarietà, inclusione, rispetto della dignità umana. La Repubblica è affermazione della non violenza. La Repubblica è sicurezza e tutela dell’economia sana e della libera concorrenza. La Repubblica è cittadinanza attiva, tutela del decoro e della salute pubblica. La Repubblica è coesione sociale, inclusione, supporto del territorio”. In occasione delle celebrazioni del 2 giugno, che 80 anni fa “segnò l’inizio della nostra democrazia, una nuova era in cui prendono forma e vita i valori della nostra Costituzione”, il prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha colto l’occasione per tracciare un bilancio delle attività promosse sul territorio, in collaborazione con tutte le istituzioni, “in attuazione a quei principi”.

Nel suo intervento, il prefetto ha ricordato il progetto dell’emporio della solidarietà, che ha consentito di raccogliere 23mila euro per l’acquisto di beni da destinare ad oltre mille famiglie povere, i progetti di riqualificazione urbana e di rigenerazione morale, nelle aree periferiche, oltre alla “ristrutturazione di cento immobili da decenni chiusi, per assegnarli a famiglie in attesa da moltissimo tempo”. E, ancora, l’apertura di una palestra della legalità nello stadio di Lecce, “dove i ragazzi di tutte le aree periferiche, vicine a Lecce, potranno gratuitamente praticare sport, strumento importante di legalità e socialità”.

“In linea con il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, sono stati avviati progetti di inserimento lavorativo dei detenuti, – ha ricordato il prefetto – tra cui 13 persone che in questi giorni hanno preso servizio come operatori per l’assistenza in spiaggia”.

Manno ha evidenziato anche le iniziative per “prevenire fenomeni di devianza e dipendenza e tutelare maggiormente i nostri ragazzi, attraverso una strategia coordinata ed unitaria: sono state elaborate 18 proposte formative sulle diverse problematiche che affliggono il mondo giovanile, cui hanno aderito oltre 60 istituti scolastici”.

Ancora, “l’accordo per la prevenzione antimafia nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, atteso che i proventi illeciti dello spaccio di stupefacenti vengono riciclati con l’apertura di nuove attività commerciali”. Non ultimo, il “nuovo modello di governance della foresteria Boncuri, per garantire ai nostri braccianti, una vita dignitosa e contrastare qualsiasi forma di sfruttamento e caporalato”.