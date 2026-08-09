Omicidio Tomeo: evade dai domiciliari: torna in carcere Giovanni Calasso

COPERTINO (Lecce) – Si sono riaperte le porte del carcere di Lecce per Giovanni Calasso, 61enne di Copertino e nome storico della Sacra Corona Unita. Il GIP ha disposto la revoca degli arresti domiciliari e il ripristino della custodia in istituto di pena dopo la violazione delle prescrizioni da parte dell’uomo, già condannato all’ergastolo nel “Secondo Maxi Processo” alla criminalità organizzata salentina, e ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio di Stefano Tomeo.

Calasso era finito in manette lo scorso 1° luglio nell’ambito delle indagini condotte dal Nucleo Investigativo di Lecce e dalla Compagnia di Gallipoli sull’agguato dell’11 aprile a Copertino, nel quale perse la vita Stefano Tomeo e rimase illeso il 56enne che viaggiava con lui. Inizialmente destinato alla custodia in carcere, l’uomo aveva successivamente ottenuto gli arresti domiciliari dal Tribunale del Riesame.

La permanenza nella propria abitazione è durata poco: il 61enne si è allontanato senza alcuna autorizzazione, venendo subito segnalato alla Magistratura dai Carabinieri della Tenenza di Copertino per il reato di evasione. Un passo falso che ha spinto il giudice a revocare il beneficio dei domiciliari e a ripristinare la misura della custodia contenziosa in istituto di pena.

Stando alla ricostruzione degli investigatori, l’agguato dello scorso aprile non era diretto a Tomeo, raggiunto da un colpo mortale non appena sceso dal veicolo, bensì al conducente, rimasto miracolosamente incolume. L’azione di sangue sarebbe maturata a seguito delle minacce che quest’ultimo avrebbe rivolto a un infermiere per questioni legate a un affitto, un contesto in cui Calasso avrebbe fatto valere il peso della propria caratura criminale.