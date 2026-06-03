Anziano colto da amnesia ritrova la famiglia: il lieto fine raccontato dall’assessore Andrea Guido



LECCE – Una storia a lieto fine questa mattina a Lecce, dove un anziano colto da un’improvvisa crisi di amnesia ha smarrito l’orientamento mentre si trovava in bicicletta. Grazie alla solidarietà di alcuni cittadini e al tempestivo intervento delle istituzioni, la vicenda si è conclusa con il ritorno dell’uomo tra le braccia dei suoi familiari.

A raccontare l’accaduto è stato l’assessore al Welfare del Comune di Lecce, Andrea Guido, che si è trovato coinvolto direttamente nelle operazioni di assistenza.

Secondo quanto riferito dall’assessore, tutto è iniziato in via Sandalo, dove il signor Eupremio si era fermato a causa di un improvviso vuoto di memoria che gli impediva di ricordare dove si trovasse.

«Una passante si è accorta della situazione e, vedendomi passare in quel momento, ha pensato bene di affidarlo a me prima di allontanarsi», ha raccontato Guido.

L’assessore ha quindi deciso di assistere personalmente l’anziano, cercando di ricostruirne l’identità e di rintracciarne i familiari.

«Senza pensarci due volte mi sono preso cura di lui. Non è stato facile, ma con pazienza, un passo alla volta, sono riuscito a ricostruire la storia», ha spiegato.

Determinante si è rivelata la collaborazione della consigliera comunale di Surbo, Martina Gentile, che si è attivata per individuare i parenti dell’uomo.

«Grazie al tempestivo e prezioso intervento della consigliera Martina Gentile siamo riusciti a rintracciare i familiari e a riconsegnare il signor Eupremio sano e salvo tra le braccia di sua figlia», ha aggiunto l’assessore.

La vicenda si è così conclusa nel migliore dei modi, trasformando la paura delle prime ore in un momento di grande sollievo per tutti i protagonisti.

«Il grande spavento lascia spazio alla gioia. Grazie di cuore a Martina e grazie a Dio per questo finale felice», ha concluso Andrea Guido.