Dalla passione per i risotti all’accoglienza su misura: intervista allo chef Emanuel Tommasi

1 of 19

A ridosso della baia di Torre dell’Orso, l’Hotel Belvedere continua a rappresentare un punto di riferimento per l’ospitalità e la cucina del territorio. Abbiamo incontrato Emanuel Tommasi, chef della struttura dal 2020, per farci raccontare il suo percorso, la sua filosofia culinaria e la sua ricetta per affrontare le trasformazioni del turismo costiero.

Chef, com’è nata la sua passione per la cucina e qual è il percorso che l’ha portata alla guida della brigata dell’Hotel Belvedere?

È stato un cambio di rotta quasi inaspettato. Inizialmente il mio percorso scolastico prevedeva gli studi commerciali, ma dopo aver fatto un anno di esperienza sul campo nel settore ristorativo mi sono appassionato al punto da stravolgere i miei piani e iscrivermi all’istituto alberghiero. Ho capito subito che la cucina era la mia strada, dopo le prime stagioni di gavetta sono arrivato all’Hotel Belvedere e, dal 2020, ne sono diventato lo chef di cucina e responsabile fisso. Un percorso fatto di crescita costante e grande dedizione.

Quali sono i piatti che ama di più preparare e qual è l’impronta che ricerca nei suoi menù?

La mia grande passione sono i primi piatti, e in particolare i risotti, un tipo di preparazione che amo moltissimo valorizzare. Negli ultimi anni, però, ho lavorato tanto anche sui secondi piatti: con loro ho stretto un ottimo “accordo” ed è diventato un reparto che mi dà grandi soddisfazioni! La mia filosofia si basa sul dare massimo risalto alle eccellenze locali, bilanciando i frutti del nostro mare con i prodotti della terra salentina, sempre all’insegna della qualità e dell’equilibrio.

Che tipo di ospite accogliete oggi all’Hotel Belvedere?

Il pubblico oggi è molto più consapevole e curioso, complice anche la forte presenza della cucina nei media, le persone cercano “la chicca”, l’elemento di particolarità che faccia la differenza. Al tempo stesso, vediamo che la clientela è molto attenta al budget di spesa rispetto al passato. Per noi questo non è un’ostacolo, ma uno stimolo a differenziarci perché bisogna saper proporre una cucina d’autore che rimanga fruibile, capace di coniugare il valore del piatto con un prezzo corretto e trasparente.

Come vi siete adattati a queste nuove esigenze di mercato per la stagione in corso?

A livello alberghiero registriamo sempre il pieno di prenotazioni e la struttura lavora ad alti livelli. Per quanto riguarda la ristorazione, abbiamo scelto di andare incontro alle nuove abitudini proponendo formule più flessibili: da un light lunch veloce a menù degustazione dedicati. L’obiettivo è essere sempre più aperti e accessibili al mercato, permettendo a chiunque di godersi un’esperienza gastronomica curata nei dettagli senza rinunce.»

Che cosa si aspetta per il futuro della ristorazione e dell’accoglienza nelle località balneari?

Vedo un futuro in cui la chiave di svolta sarà la qualità dei servizi integrati. Se a un’ottima proposta nel piatto si affiancano infrastrutture efficienti, accoglienza curata e un territorio vivo anche al di fuori dei mesi di punta, l’ospite riconosce il valore dell’esperienza ed è felice di investire sul territorio. C’è bisogno di lavorare in sinergia per allungare la stagione e mantenere le nostre destinazioni attrattive e luminose tutto l’anno.