Avvicendamento ai vertici della Questura di Lecce: Giorgio Grasso nuovo dirigente reggente della Divisione Anticrimine

LECCE – Avvicendamento ai vertici della Questura di Lecce. Il Vice Questore della Polizia di Stato, dott. Giorgio Grasso, ha assunto l’incarico di dirigente reggente della Divisione Anticrimine, facendo ritorno nel Salento dopo un percorso professionale caratterizzato da importanti incarichi nel contrasto alla criminalità organizzata, al narcotraffico e ai reati di genere.

Il dott. Grasso vanta una formazione accademica di alto profilo: laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e successivo Master di II livello in Scienze della Sicurezza presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Entrato nei ruoli dei Commissari della Polizia di Stato nel 2010 con il 100° corso di formazione, ha successivamente approfondito le proprie competenze attraverso corsi specialistici su violenza di genere, traffico di stupefacenti e tecniche investigative anche in ambito internazionale (CEPOL).

Il suo percorso professionale prende avvio a Bergamo, dove ha diretto l’U.P.G.S.P., la DIGOS e, tra il 2014 e il 2017, la Squadra Mobile. In questo periodo ha partecipato anche alle indagini relative all’omicidio di Yara Gambirasio.

Dal 2017 al 2020 è stato a Vibo Valentia, dove ha guidato la Squadra Mobile coordinando operazioni contro le cosche della ‘ndrangheta locale, tra cui le operazioni denominate “Outset”, “Black Widows”, “Rimpiazzo” ed “Errore Fatale”.

Successivamente ha prestato servizio presso il Servizio Centrale Operativo (SCO) della Direzione Centrale Anticrimine a Roma, dove ha diretto prima la sezione “Reati contro la persona e violenza di genere” e poi la sezione “Antidroga”.

Più recentemente, in Puglia, ha guidato il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni e fino al mese scorso la Squadra Mobile della Questura di Brindisi, distinguendosi in diverse attività di contrasto ai clan della Sacra Corona Unita, tra cui l’operazione “Colemi”.

Il dott. Grasso è inoltre esperto in tecniche di infiltrazione e operazioni sotto copertura, anche in ambito dark web, e svolge da anni attività di docenza presso la Scuola Superiore di Polizia, la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia e la Scuola Internazionale di Polizia di Caserta.

Al Vice Questore Giorgio Grasso sono stati rivolti i migliori auguri di buon lavoro da parte del Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, e di tutta la Polizia di Stato della provincia di Lecce, per il nuovo incarico alla guida della Divisione Anticrimine.