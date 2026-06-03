Cellulari, armi, danneggiamenti e minacce agli agenti nel carcere di Lecce: 12 indagati

LECCE – Cellulari e armi, danneggiamenti e minacce nel carcere di Lecce e 12 detenuti finiscono sotto inchiesta. Un avviso di conclusione delle indagini preliminari, a firma del sostituto procuratore Massimiliano Carudcci, è stato fatto notificare ad Antonio Martiradonna, 58enne di Bari, difeso dall’avvocato Elio Addante; Gianfranco Colucci, 60, di Canosa di Puglia, difeso dall’avvocata Claudia Strafella; Michele Arcangelo Gaudiano, 33enne, di Foggia, difeso dagli avvocati Rendinello Fortunato e Daniele Petracca; Francesco Maino, 41enne, di Corato, difeso dall’avvocato Dario Budano; Davide Mansi, 21enne, di Canosa di Puglia, difeso dall’avvocato Giovanni Battista Pavone e Mariangela Malcangio; Federico Cipriano, 27enne, di Bitonto, assistito dall’avvocato Giuseppe Galliani; Paolo Lorusso, 28enne di Bari, difeso dall’avvocato Gaspare Sanseverino; Stefano Castrignanò, 39enne di Lecce, assistito dall’avvocato Ladislao Massari: Andrea Carlino, 39enne di Rimini, assistito dall’avvocato Salvatore Rollo e Francesco Rollo, 35enne di Lecce, rappresentato dall’avvocato Ivan Feola e Chiara Fanigliulo; Ivano Protopapa, 37enne, originario di Scorrano, difeso dall’avvocato Stefano Stefanelli e Antonio Mazzola, 20enne di Foggia, rappresentato dall’avvocata Antonietta Carlo.

Dopo un blitz, a febbraio, gli agenti della polizia penitenziaria scovarono all’interno della 4^ Sezione del Reparto R1 diversi cellulari e l’accusa di ricettazione e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti viene contestata a Martiradonna; Colucci; Guadiano; Maino; Rollo; Castrignanò e Carlino; Mansi e Cipriano. A Rollo viene contestato anche il possesso di un punteruolo e di due chiavi esagonali a brugola, senza averne fatto denuncia alla competente Autorità e di minaccia aggravata nei confronti di un assistente capo della Polizia Penitenziaria, proferendo all’indirizzo dello stesso, dopo la perquisizione insieme ad altri colleghi: “Mi stai guardando ? Che mi guardi? Ti spacco la faccia e anche se sono fuori non mi dimenticherò della tua faccia, vieni da solo e affrontami che ti spacco tutto”.

Anche Lorusso è stato trovato in possesso di un coltello di 20 centimetri mai denunciato così come Protopapa di un punteruolo. Mazzotta invece risponde di danneggiamento aggravato: in occasione della perquisizione avrebbe colpito a pugni la porta del bagno della sua camera di pernottamento e scaraventato il televisore contro il pavimento rendendoli in tutto o in parte inservibili.