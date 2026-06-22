CT Stasi Galatina, a Treviglio si chiude la stagione: playoff amari ma a testa alta

Si ferma al primo turno dei playoff il cammino del CT Stasi Galatina nel campionato nazionale di Serie B1 maschile. Sui campi del Tennis Club Treviglio, la formazione salentina è stata sconfitta per 4-2 al termine di una sfida combattuta contro una delle squadre più attrezzate della categoria.

Un risultato che lascia inevitabilmente amarezza in casa galatinese, soprattutto per come si erano sviluppati alcuni incontri nel corso della giornata. Il CT Stasi ha infatti lottato punto su punto, dimostrando ancora una volta il proprio valore e confermando di meritare il palcoscenico dei playoff nazionali.

Dopo il ritiro che ha impedito la disputa del singolare tra Andrea Fiorentini e Andrea Cardinale, il confronto è entrato subito nel vivo. Ignacio Novo ha ceduto a Davide Pontoglio per 6-4 6-3, mentre Matyas Lajos Fuele ha riportato in parità il CT Galatina grazie a una splendida vittoria in tre set contro Alessio Zanotti, sconfitto 6-4 3-6 6-3 dopo quasi tre ore di gioco.

Nel terzo singolare Marco Foglieni ha superato Federico Mengoli con il punteggio di 6-3 6-2, consentendo ai bergamaschi di riportarsi avanti nel punteggio prima dei doppi.

La fase decisiva ha premiato il Tennis Club Treviglio. La coppia Zanotti-Beretta ha avuto la meglio su Novo-Cardinale con un netto 6-2 6-2, mentre l’ultimo doppio è stato il più combattuto della giornata. Fuele e Giovanni Walter Dell’Atti si sono aggiudicati il primo set contro Pontoglio-Foglieni, ma i padroni di casa hanno rimontato imponendosi 3-6 6-4 10-5 nel match tie-break decisivo.

Al termine dell’incontro, il capitano del CT Stasi Galatina, Donato Marrocco, ha commentato con lucidità la fine della stagione:

“Con questa sconfitta si chiude la nostra stagione. C’è tanta delusione perché sentivamo di poterla portare dalla nostra parte, visti gli andamenti dei singoli match.

Però sapevamo di affrontare una squadra di altissimo livello come Treviglio, e loro nei momenti chiave hanno fatto la differenza. Meritano il passaggio del turno.

Noi archiviamo con amarezza ma con orgoglio per il percorso fatto.”

Per il CT Stasi Galatina termina così una stagione comunque positiva, impreziosita dalla qualificazione ai playoff e da prestazioni che hanno confermato la crescita del circolo salentino nel panorama tennistico nazionale. L’eliminazione lascia rammarico, ma anche la consapevolezza di aver costruito un gruppo competitivo e capace di confrontarsi alla pari con le migliori realtà della Serie B1.

Tabellino

Playoff Serie B1 Maschile 2026 – Primo turno

TC Treviglio – CT Stasi Galatina 4-2

Singolari

Davide Pontoglio (TC Treviglio) b. Ignacio Novo (CT Galatina) 6-4 6-3

Matyas Lajos Fuele (CT Galatina) b. Alessio Zanotti (TC Treviglio) 6-4 3-6 6-3

Marco Foglieni (TC Treviglio) b. Federico Mengoli (CT Galatina) 6-3 6-2

Andrea Fiorentini (TC Treviglio) – Andrea Cardinale (CT Galatina) non disputato per ritiro

Doppi

Zanotti/Beretta (TC Treviglio) b. Novo/Cardinale (CT Galatina) 6-2 6-2

Pontoglio/Foglieni (TC Treviglio) b. Fuele/Dell’Atti (CT Galatina) 3-6 6-4 10-5

Risultato finale: TC Treviglio – CT Stasi Galatina 4-2.