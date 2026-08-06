Basket Serie C, la LSB Lecce non si ferma: ufficiali gli arrivi di Divac e Flores

LECCE – Prosegue la campagna di rafforzamento della Scuola di Basket Lecce in vista del prossimo campionato di Serie C 2026-27. Dopo aver formalizzato i tesseramenti di Enrico Di Coste, Daniele Tinto e Tommaso Guadalupi, il club presieduto da Sandro Laudisa ha piazzato un doppio colpo sul mercato ufficializzando gli ingaggi di Miloš Divac e Nicolò Flores.

Sotto le plance arriva l’esperienza di Miloš Divac, ala-pivot montenegrina di formazione italiana, classe 1998 per 204 centimetri d’altezza. Il lungo è reduce dalla vittoria del torneo con la New Virtus Mesagne — compagine che nella passata stagione aveva eliminato la LSB in semifinale playoff. Giocatore versatile, in grado di attaccare sia fronte che spalle a canestro e dotato di un buon tiro perimetrale, Divac vanta un percorso giovanile nell’Academy di Pistoia (con cui ha vinto uno Scudetto U17) e trascorsi tra Serie A2 e Serie B con le maglie di Tortona, Firenze, Porto Sant’Elpidio, Montecatini, Taranto, Bisceglie e Pistoia.

Nel reparto arretrato spazio invece al talento del brindisino Nicolò Flores, play/guardia classe 2005 proveniente dalla N.P. Monteroni. Cresciuto nel vivaio della New Basket Brindisi, Flores garantisce atletismo e doti difensive su entrambi i lati del campo, oltre alla capacità di ricoprire più ruoli nello scacchiere tattico di coach Michelutti. Nonostante la giovane età, l’esterno conta già presenze nei roster di Serie A a Brindisi e di Serie A2 a Nardò.