CT Stasi Galatina, grande prova a Roma: 3-3 contro il fortissimo Forum Sport Center

Prestazione di grande carattere per il CT Stasi Galatina , che torna da Roma con un prezioso pareggio per 3-3 contro il Forum Sport Center nella quinta giornata del Campionato di Serie B1 maschile.

Una sfida complicatissima contro una delle squadre più accreditate del girone, capace di schierare giocatori di altissimo livello internazionale, tra cui tennisti con ranking ATP di prestigio. Nonostante questo, la formazione salentina ha risposto con personalità, qualità tecnica e spirito di squadra, conquistando un punto pesante in chiave classifica.

La giornata si era aperta con la sconfitta di Andrea Cardinale, battuto da Andrei Chepelev con il punteggio di 6-3 6-2. A rimettere subito in equilibrio il confronto ci ha pensato Ignacio Novo, autore di una splendida rimonta contro Valerio Bracci: dopo aver perso il primo set 7-5, lo spagnolo del CT Galatina ha cambiato marcia imponendosi 6-2 6-3 dopo oltre due ore di gioco.

Nel terzo singolare Luciano Carraro ha superato Matyas Lajos Fuele per 6-2 6-3, ma Federico Mengoli ha riportato ancora il punteggio in parità grazie a una prova autoritaria contro Andrea Sorokatyy, sconfitto con un netto 6-1 6-2.

Sul 2-2 sono stati i doppi a decidere la sfida. Il Forum Sport Center si è aggiudicato il primo incontro con la coppia Carraro/Chepelev, vittoriosa su Cardinale/Dell’Atti per 6-1 6-1. Decisivo allora il secondo doppio, dove Matyas Lajos Fuele e Ignacio Novo hanno disputato una partita perfetta battendo Bracci/Lunadei con un secco 6-0 6-3 e regalando al CT Stasi Galatina il definitivo 3-3.

Al termine dell’incontro, il capitano Marrocco ha espresso tutta la soddisfazione per il risultato ottenuto:

“Oggi a Roma è stata una giornata durissima contro una squadra molto forte, il Forum, che schierava un giocatore numero 800 al mondo e un giocatore numero 400 ATP. Siamo riusciti comunque a portare a casa un pareggio che ci teniamo stretto.

È una prestazione importantissima per noi e un motivo di orgoglio per tutti i ragazzi. Abbiamo dimostrato carattere, mentalità e spirito di squadra, senza farci intimidire dai nomi e dall’esperienza degli avversari.

Risultati come questo ci danno fiducia e ci spingono a continuare a lavorare nella stessa direzione. Godiamoci questo punto, ma da domani si torna in campo con la stessa fame di sempre.”

Il pareggio conquistato nella capitale conferma la crescita e la solidità del CT Stasi Galatina, sempre più protagonista nel campionato di Serie B1 maschile.

Campionato degli Affiliati 2026 – Serie B1 Maschile – 5ª giornata

Roma, Forum Sport Center

Forum Sport Center Roma – CT Stasi Galatina 3-3

Singolari

Andrei Chepelev (Forum SC) b. Andrea Cardinale (CT Galatina) 6-3 6-2

Ignacio Novo (CT Galatina) b. Valerio Bracci (Forum SC) 5-7 6-2 6-3

Luciano Carraro (Forum SC) b. Matyas Lajos Fuele (CT Galatina) 6-2 6-3

Federico Mengoli (CT Galatina) b. Andrea Sorokatyy (Forum SC) 6-1 6-2

Doppi

Carraro/Chepelev (Forum SC) b. Cardinale/Dell’Atti (CT Galatina) 6-1 6-1

Fuele/Novo (CT Galatina) b. Bracci/Lunadei (Forum SC) 6-0 6-3

Risultato finale: Forum Sport Center Roma – CT Stasi Galatina 3-3