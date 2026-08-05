U.S. Lecce: l’a.d. Mencucci si dimette. Si attendono reazioni di soci e presidente Sticchi Damiani

Sandro Mencucci avrebbe rassegnato le dimissioni da amministratore delegato del Lecce, comunicando la sua decisione alla società tramite una mail.Al momento non c’è ancora alcuna ufficialità, ma la scelta avrebbe colto di sorpresa anche il presidente Saverio Sticchi Damiani. Ora si attende la risposta del club e gli eventuali sviluppi.