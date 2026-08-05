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U.S. Lecce: l’a.d. Mencucci si dimette. Si attendono reazioni di soci e presidente Sticchi Damiani

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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