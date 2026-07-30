Reina Soisbault Cup, Italia fermata dalla Svezia per 2-1 al Circolo Tennis Maglie

Si sono disputati ieri, mercoledì 29 luglio, i quarti di finale della Reina Soisbault Cup 2026 – Tennis Europe Summer Cups by Dunlop, la semifinale europea di zona riservata alle nazionali femminili Under 18 in corso sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Maglie fino a domani, venerdì 31 luglio.

Italia-Svezia, sconfitta nel doppio decisivo

Il match più atteso della giornata, quello tra Italia e Svezia, ha regalato al pubblico del Circolo Tennis Maglie una sfida equilibrata, decisa solo nell’ultimo confronto di doppio. Nel primo singolare, Isabel Skoog ha avuto la meglio su Carla Giambelli con il punteggio di 6-2 4-6 6-4, portando in vantaggio la Svezia. Nel secondo singolare Ilary Pistola ha imposto la sua solidità ed ha superato in due set Tiana Tian Deng per 6-3 6-1 portando l’Italia in parità. La qualificazione per la semifinale si è decisa nel doppio con la coppia svedese Deng-Skoog ha superato Giambelli-Pistola per 6-3 6-2, chiudendo il match per 2-1.

Una buona prestazione per la nazionale azzurra, guidata dal capitano Giovanni Paolisso e composta da Ilary Pistola, Carla Giambelli e Vittoria Vignolini, affiancate dalla preparatrice fisica del settore tecnico femminile Oksana Kyrylyuk, che non è stata sufficiente per imporsi su una squadra avversaria molto forte. Le ragazze scandinave, capitanate da Ulf Pettersson, affronteranno oggi in semifinale la testa di serie numero 1 del torneo, la Serbia. Per l’Italia, terza testa di serie, la corsa prosegue nel tabellone di consolazione dove le azzurre si giocheranno un posto tra il quinto e l’ottavo.

Gli altri quarti di finale

Netto il punteggio nell’altro confronto della parte alta del tabellone, dove la Romania, quarta testa di serie, ha regolato la Grecia per 3-0: Iulia Maria Buculei ha superato Dimitra Koumoutsea 6-2 6-2, Ioana Maria Sandru ha avuto la meglio su Chrysoula Paraskevopoulou 6-2 6-3, mentre nel doppio la coppia rumena Sandru-Ana Ioana Varsa ha completato l’opera al super tie-break contro Koumoutsea-Katerina Oustampasidou. La Romania affronterà oggi in semifinale la Croazia, che ha avuto ragione della Slovacchia (seconda testa di serie) per 2-1. Alla vittoria di Mihaela Les, che ha superato Sona Depesova 6-2 6-4, ha risposto Nikola Farkasova su Lara Seric (6-0 6-3), mentre la coppia Les-Seric, si è imposta nel doppio decisivo per 6-4 6-4.

La Serbia, capitanata da Milana Spremo e trascinata dalla numero 8 del ranking mondiale ITF Junior Anastasija Cvetkovic, ha invece beneficiato del bye ed è approdata direttamente in semifinale.

Il programma di oggi, giovedì 30 luglio

Sono in programma oggi, alle 14.30, le due semifinali che assegneranno due dei tre pass per la finale europea: sul campo 1 Serbia-Svezia, sul campo 2 Romania-Croazia. In contemporanea, sul campo 3, si gioca Grecia-Slovacchia, valida per il tabellone di consolazione dal quinto all’ottavo posto. L’Italia osserva oggi un turno di riposo e attende la vincente di Grecia-Slovacchia per proseguire il proprio cammino nella fase di consolazione. Delle sette formazioni al via, Croazia, Grecia, Italia, Romania, Serbia, Slovacchia e Svezia, solo tre voleranno a Granville, in Francia, dove dal 3 al 5 agosto 2026 si disputerà la finale europea insieme alle qualificate delle altre due sedi di zona, Sète (Francia) e Ankara (Turchia).

La manifestazione è patrocinata da Regione Puglia – Assessorato al Welfare e allo Sport, rientra nell’agenda di Puglia 2026 Regione Europea dello Sport, dalla Provincia di Lecce Salento d’amare e Comune di Maglie.