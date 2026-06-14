Fiamme senza tregua, nuova emergenza ad Acquarica: minacciati una masseria e un impianto fotovoltaico

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Non si arresta l’ondata di incendi che sta mettendo sotto scacco il Salento. L’ennesimo rogo della giornata è scoppiato in località Acquarica, nella zona Conche, dove le fiamme hanno rapidamente divorato un campo di grano e la vegetazione circostante, avanzando pericolosamente verso un impianto fotovoltaico e una masseria con alcuni cavalli all’interno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Presicce, impegnati nelle operazioni di controllo e sicurezza in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Il fumo, visibile anche a distanza, ha invaso l’intera area costringendo diversi residenti delle abitazioni vicine a lasciare temporaneamente le proprie case. La situazione è stata seguita con apprensione dagli abitanti della zona, mentre il fronte del fuoco continuava ad avanzare.

Il rogo, l’ennesimo, si aggiunge a una giornata particolarmente critica sul fronte degli incendi nel basso Salento. In corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo.