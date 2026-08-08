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Birra e Sound, domenica 9 agosto a Galatina l’ultima notte la pizzica di Antonio Castrignanò e il mondo dei cartoon con gli Ipergalattici

Si chiude il 9 agosto la ventesima edizione del festival Maurizio Zecca: "Il ventesimo anniversario non è una celebrazione del passato, ma una promessa per il futuro"

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