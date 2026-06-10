Fuga di competenze dal Salento, tra precarietà e ricerca di lavoro al Nord

Lecce – Negli ultimi dieci anni la popolazione giovanile del Salento è calata del 15,2%, una flessione di gran lunga superiore alla media nazionale, che sfiora il 6%. Nel 2014 nella provincia di Lecce risiedevano 182.100 persone tra i 15 e i 34 anni: oggi sono scese a 154.433. In un decennio sono spariti quasi 27.700 giovani, più dell’intera popolazione di Galatina, terzo comune del territorio per numero di abitanti.

Dietro questi numeri non c’è solo una questione demografica. C’è soprattutto un problema economico e occupazionale. I giovani lasciano il Salento perché faticano a trovare un lavoro stabile, e la precarietà spinge molti verso il Centro-Nord o all’estero. Tra il 2019 e il 2025 la provincia di Lecce ha perso 22.630 residenti, passando da 786.408 a 763.778 abitanti. Il calo si concentra nelle aree interne e nel basso Salento, mentre il capoluogo e i comuni costieri reggono meglio.

La mobilità dei giovani verso le regioni settentrionali resta un fenomeno strutturale dell’intero Mezzogiorno. I dati ISTAT sulle migrazioni interne confermano un saldo costantemente negativo per il Sud, che continua a perdere residenti a vantaggio del Centro-Nord, con flussi particolarmente accentuati tra i laureati di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Chi possiede una formazione qualificata trova più facilmente sbocchi fuori dal territorio di origine.

Questa emorragia pesa direttamente sul tessuto produttivo locale. L’economia leccese si regge prevalentemente su commercio, terziario e costruzioni, mentre le attività agricole, manifatturiere e artigianali si riducono. Senza giovani che restano, formano competenze e avviano nuove attività, il rischio è un progressivo impoverimento del sistema imprenditoriale, già fragile sul piano dimensionale e della capacità di competere sui mercati.

La fotografia occupazionale conferma le difficoltà. Nei primi mesi del 2025 il tasso di occupazione in Puglia è sceso, e la crescita del prodotto regionale è rimasta debole, inferiore alla media nazionale e a quella del Mezzogiorno. Sono prospettive instabili che colpiscono in primo luogo chi è alle prese con il primo ingresso nel mondo del lavoro.

In questo quadro, gli incentivi per l’autoimpiego e l’imprenditoria giovanile diventano uno strumento di sostegno per chi vuole avviare un progetto nel Sud. La misura Resto al Sud 2.0 si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni in condizione di inattività, inoccupazione o disoccupazione che intendono aprire un’attività in una delle regioni meridionali, Puglia compresa. Finanziata dal Ministero del Lavoro e gestita da Invitalia, prevede voucher e contributi a fondo perduto su parte delle spese ammissibili, oltre a un servizio di tutoraggio per i beneficiari.

Strumenti come questo non risolvono da soli un problema strutturale, ma offrono un appoggio concreto a chi sceglie di restare. Accanto al sostegno economico, cresce la necessità di accompagnare giovani e aspiranti imprenditori nella costruzione di business plan solidi e di percorsi d’impresa sostenibili, capaci di reggere nel tempo e di trattenere sul territorio competenze e lavoro.