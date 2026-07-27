L’Ulisse di Nolan, quanti applausi per la riscoperta di un mondo a cui tendere

Editoriale – Vista al cinema e terminata fra gli applausi la proiezione della “Odissea” del regista Christopher Nolan. Una cosa mi ha colpito, la voglia dei più giovani di suggestionarsi con la mitologia e di parteciparvi emotivamente: da qui gli applausi al film e al suo contenuto metastorico. Sembravano tanti “rivoltosi contro il mondo moderno” quelli che hanno visto “Odissea” al netto della fedeltà storica e semiologica della sceneggiatura e dell’ambientazione. Nolan ha girato il film in Italia, a Favignana, ma, senza dubbio poteva sfruttare il nostro amato e martoriato Salento per tante ambientazioni. Avrebbe avuto l’imbarazzo della scelta, sia per la sponda jonica che adriatica. Poteva svariare dalla zona “sciamanica” di Badisco alle campagne a ridosso di Santa Caterina o la Palude del Capitano ovvero le Cesine o Rauccio. Siamo noi la Tradizione vivente, sebbene messa a dura prova dalla brutalità della mano dell’uomo, troppo vicino alla bestia e sempre troppo lontano dagli dei. Gli americani sanno fare il cinema e lo hanno dimostrato ancora una volta: le musiche sono accurate e sensazionali nel far manifestare il turbinìo e la grandezza dell'”azione”. Proprio così, l’Odisseo non è soltanto l’archetipo dell’eroe saggio, è anche colui che agisce, unisce l’intuizione alla forza, senza sprecare quest’ultima in vane e vanificanti operazioni di sfogo. L’Odisseo richiama il concetto sacro di Tradizione: senso dell’onore, rispetto della parola data ma assieme anche astuzia, precisione, drittura, venerazione al sacro, senso della patria e della famiglia, quando ancora non c’era nessun cristianesimo a dettare le regole per il concetto stesso di famiglia. Insomma, opera meritoria così come gli americani e le grandi produzioni mondiali hanno fatto con “Il Gladiatore”, con “Robin Hood” o con “Trecento”. Gli americano non hanno la storia Europea e per loro non resta che descriverla coi film: agli europei, invece, a volte, può venire in testa l’idea di recuperare la propria radice spirituale ed etica. Il “mito” di Ulisse ha condizionato ed ispirato, da Omero in poi, larga parte della letteratura e della poetica. Oggi, al di là di ciò che la scuola e qualche professore illuminato può offrire sui banchi del Liceo, il film di Nolan è un buon punto di partenza per ricercare le ragioni profonde che hanno alimentato la prassi di quest’opera. Il superamento degli istinti inferiori, la trasmutazione di sé nella ricerca del perfezionamento di sé, il rispetto verso i più anziani e saggi, il culto dei morti che sono vivi con la propria testimonianza, la sfida per tendere all'”Assoluto”, l’assurdità della guerra ed allo stesso tempo la necessità di saper restare in piedi fra le rovine, l’Eros non inteso sulla base del senso più profondo e vitalistico del superuomo, la svolta “metica” e dunque critica verso le cose del mondo. Ripeto, è stato bello vedere l’interesse dei più giovani, si accende una speranza rispetto al piattume del mondo moderno, sempre più vile nel suo finto benessere e sempre più “fiacco” nell’affrontare anche le sfide più semplici, imbrigliati negli psicodrammi impacchettati dall’industria culturale. Non male l’interpretazione del protagonista Matt Damon, fisiognomicamente pronto a calarsi nell’eroe, nel semidio, in un essere capace della forza e della “pietas”. Un lavoro “illuminato” e degnamente “distopico” che ci voleva in una situazione attuale dove, per salvarsi, occorre assetarsi di mitologia.