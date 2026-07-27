Incendi, Poli Bortone: La Puglia si doti di una flotta regionale di elicotteri

<Le dichiarazioni con le quali il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano ha posto, correttamente, un netto rifiuto alle richieste del presidente Decaro di dislocare uno dei 28 velivoli statali l’aeroporto di Foggia per “interventi più rapidi”, offrono l’occasione per aprire una riflessione seria e concreta sulle politiche di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi che ogni estate mettono in ginocchio la Puglia e, in particolare, il Salento.

La richiesta di dislocare stabilmente uno dei Canadair della flotta nazionale presso l’aeroporto di Foggia è stata respinta con motivazioni tecniche chiare. Come evidenziato dal Capo della Protezione Civile, il vantaggio operativo sarebbe limitato ad appena una decina di minuti rispetto ai tempi di intervento garantiti dalla base di Ciampino, una differenza che, nelle ordinarie attività di spegnimento, non modifica in maniera sostanziale l’efficacia del sistema.

Sarebbe stato auspicabile che, nel corso degli anni, la Regione avesse dato piena e costante attuazione agli strumenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi. L’attuale presidente Decaro, insediatosi da poco e chiamato ad affrontare criticità stratificatesi nel tempo, si trova oggi a gestire una situazione complessa che richiede scelte strutturali e lungimiranti. La Legge 21 novembre 2000, n. 353 attribuisce infatti alle Regioni un ruolo centrale nella programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

La vera questione, pertanto, non riguarda l’ubicazione di un singolo velivolo dello Stato, ma la capacità delle Regioni di organizzare un sistema autonomo, moderno ed efficiente di prevenzione e lotta attiva agli incendi.

La normativa nazionale è chiara. La Legge 21 novembre 2000, n. 353, attribuisce alle Regioni il compito di programmare e realizzare tutte le attività di previsione, prevenzione e contrasto degli incendi boschivi attraverso l’elaborazione del Piano regionale. Tale pianificazione comprende l’individuazione delle aree a maggiore rischio, il monitoraggio costante del territorio, la manutenzione del patrimonio boschivo, la programmazione delle risorse umane e dei mezzi disponibili, la formazione del personale e l’organizzazione delle procedure operative per gli interventi.

Gli eventi degli ultimi anni dimostrano come gli incendi rappresentino ormai un fenomeno strutturale e non più un’emergenza occasionale. Le alte temperature, i lunghi periodi di siccità e i cambiamenti climatici rendono indispensabile un sistema di risposta sempre più rapido ed efficace.

Per questo motivo appare necessario aprire una riflessione sulla possibilità che la Regione Puglia si doti, anche attraverso formule di noleggio o convenzioni stagionali, di una flotta regionale di elicotteri antincendio. Mezzi più leggeri e flessibili rispetto ai Canadair, capaci di raggiungere in tempi rapidissimi i focolai nelle primissime fasi dell’incendio, quando le operazioni di spegnimento risultano ancora realmente efficaci e consentono di evitare che le fiamme si trasformino in roghi di vaste proporzioni.

Una soluzione di questo tipo consentirebbe di integrare il sistema nazionale, senza sostituirlo, rafforzando la capacità operativa del territorio e garantendo una risposta immediata nelle situazioni di maggiore criticità.

È noto, inoltre, che la flotta nazionale dei Canadair rappresenta una risorsa limitata e particolarmente sollecitata durante la stagione estiva, quando gli incendi interessano contemporaneamente numerose regioni italiane. Proprio per questo motivo diventa sempre più importante che ciascun territorio investa in strumenti propri di prevenzione e primo intervento.

Il Salento e l’intera Puglia stanno pagando un prezzo altissimo. Migliaia di ettari di boschi, macchia mediterranea, uliveti e aree naturali sono andati distrutti, con gravissimi danni ambientali, economici e paesaggistici. Ogni incendio cancella una parte del patrimonio naturale regionale, compromette la biodiversità, impoverisce il territorio e produce effetti negativi anche sul principale motore dell’economia pugliese: il turismo.

Non è più sufficiente affrontare il problema soltanto durante i mesi estivi. Occorre una strategia permanente, fondata sulla prevenzione, sulla manutenzione del territorio, sul potenziamento dei mezzi e sull’incremento delle risorse destinate alla protezione civile regionale.

La tutela del patrimonio ambientale non può essere considerata un costo, ma un investimento strategico per il futuro della Puglia. Rafforzare il sistema regionale antincendio significa proteggere il territorio, garantire maggiore sicurezza ai cittadini, sostenere il comparto agricolo e turistico e preservare un patrimonio naturale che costituisce uno degli elementi identitari più preziosi della nostra regione.

La sfida dei prossimi anni dovrà essere proprio questa: passare definitivamente dalla gestione dell’emergenza alla cultura della prevenzione, dotando la Puglia di strumenti adeguati per affrontare un fenomeno che, purtroppo, è destinato a ripresentarsi con sempre maggiore frequenza>.