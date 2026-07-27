Filorosso anticipa su instagram l’esclusiva sul caso Fakir: questa sera su Rai 3 le immagini inedite della bodycam

Fakir Abderrhaim è a terra, non ha ancora perso i sensi e il suo volto è sporco di sangue. Attorno a lui si vedono almeno tre persone che lo trattengono, tra le quali l’agente di polizia che indossa la bodycam.

Sono le immagini inedite che la trasmissione di Rai3 Filorosso, di Antonino Monteleone con Adele Grossi, diffonde per la prima volta, anticipandone un estratto sul proprio profilo Instagram, e che saranno trasmesse questa sera, lunedì 27 luglio, dalle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay.

Il filmato, registrato dalla bodycam di uno degli agenti intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna, documenta una delle fasi cruciali dell’intervento delle Forze dell’ordine sul caso Fakir, una vicenda che continua ad alimentare il dibattito pubblico.

L’esclusivo documento video sarà al centro dell’approfondimento della puntata di questa sera di Filorosso, che analizzerà il caso attraverso immagini, testimonianze e ricostruzioni.

L’anteprima è disponibile sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione, @filorosso_rai