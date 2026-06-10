Il ritorno del lupo nel Salento, domani la presentazione dei risultati del monitoraggio

Lecce – Saranno presentati domani, Giovedì 11 giugno, alle ore 17.30, presso l’Open Space di Palazzo Carafa a Lecce, i risultati del progetto “Hic Sunt Lupi, studio e monitoraggio del lupo sul territorio salentino”, giunto alla sua fase finale.

Il progetto, nato da un accordo di collaborazione tra Regione Puglia (Assessorato all’Ambiente) e Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (CNR – IRET), in collaborazione con Sapienza Università di Roma, si è posto l’obiettivo di sviluppare un quadro conoscitivo e operativo per il monitoraggio del lupo nell’ultimo territorio pugliese colonizzato dalla specie: il Salento.

Le attività previste hanno incluso azioni di monitoraggio ecologico, analisi spaziali, analisi della dieta, coinvolgimento degli stakeholder, decine di incontri informativi sul territorio, realizzazione di decaloghi e materiale informativo a disposizione di cittadini e istituzioni; pannelli informativi consegnati alle aree parco e definizione di strumenti a supporto della pianificazione e gestione del territorio.

«Il progetto “Hic sunt lupi” ha rappresentato un primo modello di gestione integrata del ritorno del lupo sul territorio salentino, al fine di favorire un equilibrio tra conservazione della biodiversità, tutela di una specie protetta, attività umane e sicurezza – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento -. Molto importanti, oltre alla raccolta di dati scientifici che hanno permesso di comprendere abitudini e caratteristiche del lupo salentino, le campagne di comunicazione con il coinvolgimento degli stakeholder e della cittadinanza, così da contrastare la disinformazione e promuovere una corretta condivisione delle buone pratiche per una convivenza sostenibile tra il lupo, il territorio e le comunità locali».