Incendio a Punta Prosciutto, il sindaco di Porto Cesareo: “non bisogna arrendersi”

Porto Cesareo – Salento devastato dagli incendi, il vento è complice di un disastro, l’ennesimo che colpisce il nostro amato e martoriato territorio. E’ doloroso se si pensa che il fenomeno ha colpito anche l’entroterra magliese e la costa adriatica, in un giorno, in un colpo solo. E pensare che l’estate non è nemmeno iniziata e se si valuta il bilancio dello scorso anno, il quadro è avvilente. Il primo cittadino di Porto Cesareo affida alla sua pagina social il messaggio per un’intera comunità affinché possa comprendere la portata del fenomeno. Così scrive Francesco Schito, primo cittadino di Porto Cesareo, la cronaca e l’analisi di una nuova giornata di fuoco e fumo: “sono le 2:29. Rientro a casa dopo un sopralluogo richiesto dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento nell’area interessata dall’incendio. Per senso di responsabilità ho ritenuto doveroso esserci, insieme all’amico Lino Greco.

A Punta Prosciutto si respira ancora odore di bruciato. Ci sono il nero della cenere, i segni della distruzione e persino qualche maledetta fiammella che ho voluto contribuire a spegnere personalmente.

È stata un’altra giornata durissima per fronteggiare l’emergenza e fornire supporto. Un grazie sincero agli uomini e alle donne dello Stato, dei Comuni e del volontariato: siete l’Italia migliore, quella che non si arrende e che interviene quando c’è bisogno.

Il bilancio è pesante: altri 30 ettari andati in fumo e circa 80 lanci effettuati dai due Canadair provenienti da Lamezia Terme.

Ringrazio il consigliere Gianluca Peluso, incaricato per gli aspetti di protezione civile, per aver seguito sul posto le operazioni e per i costanti aggiornamenti forniti durante tutta la giornata.

In prima serata sono stato ospite del sindaco di Avetrana, il professor Antonio Iazzi, in occasione della festa del compatrono Sant’Antonio di Padova. È stato per me un onore portare a spalla la statua del Santo.

Ho inoltre ringraziato personalmente il referente della Protezione Civile di Avetrana, con la certezza che potremo avviare una proficua collaborazione per la tutela e la valorizzazione di Punta Prosciutto.

Sono le 2:36. Finalmente poggio sulla sedia la mia giacca sporca di fuliggine.

Buonanotte.

Chi sa qualcosa, chi può dare una mano, collabori”.