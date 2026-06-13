Un premio per Elio Pagliara dal Center Tennis Salento

PREMIATO ELIO PAGLIARA DAL CENTER TENNIS SALENTO E CT LECCE

Nell’ambito della cerimonia di chiusura della Scuola Tennis2025/2026 il Center Tennis Salento e CT Lecce nella persona del Maestro Andrea Trono, noto Coach di Andrea Pellegrino e di altri atleti di livello Nazionale a Capo del Settore Tecnico dei due Circoli Tennis che unitamente al Maestro Tommaso Mannarini sono stati protagonisti con i loro atleti nel panorama tennistico Nazionale ed Internazionale, hanno voluto premiare Elio Pagliara per la quarantennale attività prima come Presidente Provinciale e successivamente come Delegato della FITP.

Di grande effetto emotivo il discorso di presentazione del Maestro Andrea Trono che ha voluto rendere omaggio al “Presidente” Elio Pagliara tracciandone il percorso iniziato nel 1984.

In quel periodo il Tennis era praticato in pochissimi Circoli ed il Salento ne contava circa 12 e per di più a beneficio di persone più abbienti che potevano permettersi di praticarlo con notevole dispendio di denaro, cosa che non poteva permettersi la classe media della cittadinanza sportiva Salentina.

Elio Pagliara ebbe il coraggio di rompere quel muro che impedivaalla classe meno abbiente di praticare anch’essa lo sport del Tennis , e così ebbe l’intuizione che gestendo i campi da Tennis presenti nel Centro Sportivo del Lecce Club sulla via di Frigole,utilizzato dall’US Lecce per l’attività giovanile si potesse allargare la base dei praticanti anche nei confronti della popolazione sportiva meno abbiente.

Elio Pagliara trovò terreno fertile in Enzo Delli Noci e nei soci del Lecce Club, De Lorenzis, Renna, Tornese che dopo qualche esitazione acconsentirono al progetto di utilizzare i campi da tennis fino a quel momento abbandonati.

Così ebbe inizio l’attività di Direttore Sportivo che avvalendosi della collaborazione del Maestro Eugenio Fazzi prima e il Maestro Francesco Manca poi, portò avanti il “Progetto Tennis ” che prevedeva come primo anno di attività il” Tennis gratuito nelle Scuole”, attività che poi, visto il successo, qualche anno dopo fu sperimentato dalla Federazione e tutt’ora praticato.

Erano i tempi di Panatta, Barazzutti, Bertolucci con i quali Elio Pagliara intrecciò rapporti di collaborazione riuscendo a far disputare a Lecce e successivamente ad Otranto e Casarano, una tappa del Tour “Un Campione per Amico” alla quale parteciparono oltre 3000 allievi delle Scuole pubbliche del Salento. Quell’evento fu davvero memorabile che lanciò definitivamente il progetto del Tennis nelle Scuole primarie .

Questa attività non passò inosservata ai vertici Federali della Puglia tanto da proporre la Presidenza del Comitato Provinciale e la delega specifica per l’attività giovanile a livello Regionale ad Elio Pagliara.

Da quel momento in poi, come Presidente del Comitato Provinciale di Lecce cominciò a contattare i Sindaci dei Comuni Salentini che pur avendo nei Centri Sportivi del proprio paese dei campi da tennis questi erano abbandonati.

L’impegnativo lavoro di propaganda convinse i Sindaci a recuperare quei campi per permettere una attività di base a carico della Federazione di Tennis Provinciale. Era un vanto soprattutto “politico” per i Comuni che aderirono ottenendo due risultati: il recupero della struttura sportiva e l’incentivo a praticare sport che poi era il fine per cui erano stati costruiti.

E’ molto difficile dice Andrea Trono, elencare tutte le iniziative che dal 1984 in poi Elio Pagliara ha promosso per portare ad un cambio di cultura sportiva tra la popolazione, quello che però è certo ed acclarato, ha lasciato una traccia indelebile nel percorso che il Tennis Salentino ha fatto fino ad oggi.

Pertanto conclude Andrea Trono oggi abbiamo voluto, unitamente agli amici che lo hanno accompagnato in questa avventura, rendere omaggio con queste parole: Grazie Presidente per tutto quello che ha seminato e per ogni giovane tennista da te ispirato, oggi lasci una carica ma non ciò che hai costruito, perché nel cuore del Tennis Salentino il tuo nome sarà per sempre ricordato.