Domenica 14 giugno la giornata conclusiva di Fandango Live

LECCE – Rassegna stampa, workshop e casting, la presentazione del libro La musica è un lampo di Stefano Senardi, il Fandango Show con Adriano Panatta, Giovanni Veronesi, Luca Barbarossa, Sergio Rubini, Domenico Procacci, Erica Mou, Anna Castiglia, Oscar Iarussi, Fabrizio Minnella, Nicolò Massazza dei Masbedo, Tiziana Triana, Gioia Salvatori e l’anteprima italiana del film Swear di Kirk Jones: domenica 14 giugno a Lecce si conclude la prima edizione di Fandango Live, iniziativa organizzata da Fandango Factory, progetto sostenuto da Fondazione CDP, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e Fondazione Con il Sud. Da giovedì, la manifestazione – realizzata in collaborazione con Apulia Film Commission e Regione Puglia, a valere sulle risorse del POC Puglia 2021/2027 – Area Tematica 06, nell’ambito dell’intervento “Promuovere il Cinema 2025/2026” – ha proposto un ricco programma di cinema, libri, fumetto, musica, podcast, informazione, formazione, comicità e racconto civile.

La quarta e ultima giornata prederà il via alle 10:00 alla Libreria Liberrima con Scanner Live: le notizie del giorno e quelle che non scadono mai, puntata speciale del podcast daily di attualità curato da Valerio Nicolosi che si soffermerà su storie e notizie legate alla transizione ecologica, all’energia e ai conflitti connessi ai combustibili fossili. Dalle 10:30 alle 13:00, al Convitto Palmieri, ultimo appuntamento con i workshop di Fandango Factory, dedicati a editoria, cinema, podcast, fumetto e casting, con professioniste e professionisti del settore. Attiva Cime di Rapa Orienta – #mareasinistra, la linea di intervento del programma Punti Cardinali For Work, un momento di incontro tra orientamento, formazione, lavoro e territorio.

La serata finale ospitata dal Chiostro dei Teatini si aprirà alle 18:30 con La musica è un lampo, incontro dedicato al libro di Stefano Senardi, pubblicato da Fandango Libri. Tra i più importanti produttori discografici e direttori artistici italiani, Senardi attraversa nel volume una vita segnata dalla passione per la musica, nata nell’infanzia e diventata destino professionale. Dai primi dischi di Renato Carosone, dei Beatles e dei gruppi beat italiani alla carriera nell’industria discografica, il libro raccoglie concerti memorabili, incontri con artisti straordinari e aneddoti vissuti in prima persona, da Franco Battiato a Fabrizio De André, da Bob Marley a David Bowie, da Luciano Pavarotti a Madonna. Un racconto che intreccia memoria musicale, costume e storia di un’epoca. L’autore dialogherà con Luca Barbarossa ed Erica Mou.

Alle 19:30, spazio al Fandango Show, spettacolo condotto da Gioia Salvatori che porterà sul palco pillole di arte, cinema, musica, letteratura, politica e tennis. Un racconto corale e imprevedibile con Fabrizio Minnella (Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne di Fondazione Con il Sud), Nicolò Massazza del duo artistico Masbedo, i premi Fandango Podcast e Giornalismo Investigativo A Sud, gli unplugged di Erica Mou e Anna Castiglia, Oscar Iarussi con un racconto sul 1976, Tiziana Triana su Seveso, Adriano Panatta con Giovanni Veronesi e Luca Barbarossa, Sergio Rubini con Il duello di Puškin e i saluti finali di Domenico Procacci. Alle 21:30, chiusura con l’anteprima italiana di I Swear di Kirk Jones, a cura di Fandango Distribuzione. Il film racconta la vera storia di John Davidson, a cui a quindici anni fu diagnosticata la sindrome di Tourette. Preso di mira dai coetanei e considerato “pazzo” per una condizione allora poco conosciuta, Davidson ha trasformato nel tempo la propria esperienza in un impegno pubblico di sensibilizzazione. Per il suo contributo alla società, nel 2019 ha ricevuto dalla Regina l’onorificenza di MBE – Member of the Order of the British Empire.

FANDANGO LIVE

Contribuiscono all’organizzazione il capofila del progetto Fandango Factory, Agenzia Formativa Ulisse e la rete dei partner composta da Comune di Lecce, Fandango, Associazione A Sud – Ecologia e Cooperazione, Gruppo di Ricerca Dedalos, Legacoop Puglia e Distretto Produttivo Puglia Creativa. Fandango Live vede anche la preziosa sinergia con Polo Biblio-Museale di Lecce, Biblioteca Bernardini, Museo Castromediano, Biblioteca OgniBene, Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Open Castle – Castello Carlo V, Db D’Essai, Tagliatelle Stazione Ninfeo, Diffondiamo idee di valore – Conversazioni sul futuro, CoolClub, Libreria Liberrima, Cime di Rapa e altre realtà pubbliche e private. Sponsor Cantine San Marzano, Gruppo Marino Concessionarie e Howden Group.

FANDANGO FACTORY

La rassegna promossa da Fandango, casa di produzione e realtà culturale poliedrica, rientra nel progetto Fandango Factory, iniziativa finanziata nell’ambito del bando “Ecosistemi Culturali al Sud Italia 2024” promosso da Fondazione CDP, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e Fondazione Con il Sud con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico, paesaggistico e culturale del Mezzogiorno in Comuni sotto i 100.000 abitanti. Fandango Factory si propone di sostenere la nascita e lo sviluppo di startup giovanili attive nel settore culturale, con particolare attenzione al patrimonio immateriale, e di favorire l’inserimento lavorativo dei giovani attraverso un sistema integrato di attività culturali, formative e imprenditoriali. Cuore del progetto è la creazione di un Hub Culturale diffuso che coinvolge tre immobili storici di pregio messi a disposizione dal Comune di Lecce: l’ex Conservatorio Sant’Anna, l’ex Convento degli Agostiniani e il Teatro Apollo. Spazi rigenerati che diventeranno luoghi di innovazione, produzione culturale e partecipazione aperta alla cittadinanza.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero

e gratuito fino a esaurimento posti.