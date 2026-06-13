“Camera del Futuro”, il progetto della Camera di Commercio di Lecce premiato a Forum PA 2026 – Premio “PA e futuro”

ROMA – Il progetto “Camera del Futuro”, finalizzato alla trasformazione digitale della Camera di Commercio di Lecce, realizzato in collaborazione con InfoCamere, è stato premiato, a Roma, nell’ambito di FORUM PA 2026 – Premio “PA e futuro”, iniziativa nazionale che valorizza e sostiene i progetti capaci di interpretare la realtà in profonda trasformazione tramite l’utilizzo della IA generativa, per costruire una Pubblica Amministrazione capace non solo di adattarsi al cambiamento, ma di generare futuro.

Il progetto “Camera del Futuro” è basato su un modello ibrido replicabile nel quale tecnologia, know how e competenze forniscono, con servizi 24/7, una risposta alle esigenze di cittadini/imprese, migliorando l’interazione in un’ottica di efficienza e trasparenza grazie a IA Generativa, sportello remoto e servizi online; grazie ad esso si ottiene l’abbattimento delle distanze, un’assistenza digitale sempre disponibile, l’agilità organizzativa ed un’incrementata efficienza dell’ente.

“Come Camera di Commercio di Lecce, grazie alla partnership con InfoCamere, siamo convinti che raccontare l’innovazione sia la chiave per innescare una profezia che si autoavvera (come diceva Merton) e costruire insieme una PA a colori, aperta, positiva e generativa – ha dichiarato Angelo VINCENTI, Vice Segretario Generale e Responsabile Transizione Digitale (RTD) della Camera di Commercio Lecce – Per fare questo, non basta semplicemente automatizzare i processi: servono architetti del futuro. È l’intelligenza umana che deve progettare un’architettura strategica capace di fondere il patrimonio di competenze con le tecnologie emergenti, garantendo sempre un governo dell’Intelligenza Artificiale”

“Condivido la visione di una PA moderna, che trova compimento in “Camera del Futuro” – ha commentato Mario VADRUCCI, Presidente della Camera di Commercio di Lecce – Il riconoscimento ricevuto inorgoglisce e sprona a proseguire nel percorso intrapreso che azzera le distanze fisiche nella penisola salentina a beneficio di circa 750mila cittadini, 75mila imprese e oltre 91mila localizzazioni produttive, ridefinendo un nuovo standard di servizio di prossimità. E’ un virtuoso esempio di servizio pubblico trasparente, accessibile e sostenibile, pronto per essere replicato in tutto il sistema camerale italiano e nella PA più in generale”.

Per il Direttore Generale di InfoCamere, Paolo Ghezzi “Il digitale non è un’opzione ma una necessità. La collaborazione con la Camera di Lecce dimostra come, grazie alle nuove tecnologie, abilitiamo le istituzioni a essere sempre più alleate delle imprese, per aiutarle a recuperare il gap digitale verso i competitor di altri paesi”.