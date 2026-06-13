Rapinò due volte la stessa donna: per un 40enne si aprono le porte del carcere

GALATINA (Torre Pinta – Lecce)– Si chiude definitivamente una triste vicenda di cronaca, con l’arresto di un uomo di 40 anni, originario di Collepasso e già noto alle forze dell’ordine, che dovrà scontare una pena definitiva a quattro anni di reclusione per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

I fatti al centro della condanna risalgono al 2019 e si sono consumati nelle campagne di Galatina, precisamente nella zona di Torre Pinta. La vicenda sollevò una forte ondata di clamore pubblico per la particolare pervicacia del malvivente: l’uomo prese infatti di mira, in due distinte occasioni a distanza di poche settimane, la medesima vittima, una donna di nazionalità straniera. Secondo quanto ricostruito meticolosamente nel corso delle indagini e confermato dalle sentenze, il 40enne aggredì la donna con violenza, provocandole lesioni personali, al solo fine di impossessarsi del suo denaro e dei suoi effetti personali.

La fine del duplice incubo per la vittima è iniziata con il coraggio di sporgere denuncia subito dopo le aggressioni. Le successive indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Collepasso, hanno permesso di raccogliere elementi schiaccianti, ricostruendo la dinamica di entrambe le rapine e stringendo il cerchio attorno al responsabile, fino a portarlo a processo.

Il percorso giudiziario ha segnato una svolta decisiva il 25 febbraio 2021, quando il Tribunale di Lecce ha pronunciato la sentenza di condanna a quattro anni di reclusione. Con il successivo passaggio in giudicato, la sentenza è diventata irrevocabile e l’Autorità Giudiziaria ha così disposto l’esecuzione della pena.

Nelle scorse ore, con l’ufficialità del provvedimento definitivo, i militari dell’Arma hanno rintracciato il 40enne. Dopo le formalità di rito in caserma, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce, dove sconterà la sanzione detentiva prevista. Questa operazione mette la parola “fine” a un lungo e complesso percorso investigativo e giudiziario, restituendo definitivamente giustizia alla vittima a distanza di anni dai fatti.