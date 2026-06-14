/a>

HomeAttualitàIntervista a fra Paolo Quaranta sul carcere: “Vorrei che tutti vedessero quegli...
AttualitàPrima Pagina

Intervista a fra Paolo Quaranta sul carcere: “Vorrei che tutti vedessero quegli occhi”

di Manuela Marzo
Fra Paolo Quaranta con con Don Raffaele Grimaldi, Ispettore generale dei Cappellani penitenziari al Giubileo dei Detenuti a Roma

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2016 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging

Contenuto protetto da copyright © Corriere Salentino - Tutti i diritti riservati.