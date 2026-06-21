La Fauna del Salento: Il geco

Quando il sole tramonta, un piccolo predatore emerge dal suo rifugio: è il geco, un animaletto che molti osservano distrattamente sulle facciate illuminate delle case, ma che in realtà rappresenta una delle specie più interessanti dal punto di vista biologico ed ecologico dell’intero bacino mediterraneo.

Nel Salento le specie più note sono il geco comune (Tarentola mauritanica) e, in misura minore, il geco verrucoso o emidattilo turco (Hemidactylus turcicus). Entrambi appartengono alla famiglia dei Gekkonidi, un gruppo di rettili distribuito prevalentemente nelle regioni tropicali e subtropicali del pianeta, ma che ha trovato nelle coste mediterranee condizioni ambientali ideali per prosperare.

A differenza delle lucertole, con cui vengono spesso confusi, i gechi possiedono adattamenti anatomici altamente specializzati. Il più noto riguarda le zampe, dotate di milioni di microscopiche strutture filamentose chiamate setae. Queste terminazioni sfruttano le forze intermolecolari di Van der Waals per aderire alle superfici, consentendo all’animale di muoversi agevolmente su pareti verticali e persino su soffitti lisci, un meccanismo che da anni ispira la ricerca biomimetica per lo sviluppo di materiali adesivi innovativi.

La presenza del geco nel Salento è strettamente legata al clima mediterraneo. Le temperature miti, la lunga stagione calda e l’abbondanza di ambienti rupestri naturali e artificiali offrono condizioni ottimali per la sua sopravvivenza. Le antiche architetture salentine, caratterizzate da muri in pietra calcarea, muretti a secco, pajare e masserie, riproducono infatti molte delle caratteristiche degli habitat rocciosi naturali frequentati dalla specie.

Dal punto di vista ecologico, il geco occupa una posizione strategica nelle reti trofiche locali. Si tratta di un predatore opportunista che si alimenta principalmente di artropodi: zanzare, mosche, falene, coleotteri, ragni e altri piccoli invertebrati. Studi condotti in diversi contesti mediterranei hanno evidenziato come questi rettili contribuiscano al controllo naturale delle popolazioni di insetti, svolgendo un servizio ecosistemico spesso sottovalutato.

Particolarmente interessante è il rapporto che il geco ha sviluppato con l’illuminazione artificiale. Mentre molte specie evitano le aree antropizzate, i gechi hanno imparato a sfruttarle. Le lampade attraggono infatti numerosi insetti notturni, creando vere e proprie aree di alimentazione. Questo comportamento rappresenta un esempio di adattamento ecologico a un ambiente modificato dall’uomo.

La loro attività è prevalentemente crepuscolare e notturna, durante il giorno gli animali si rifugiano in anfratti e cavità, dove trovano condizioni termiche favorevoli e protezione dai predatori. Essendo ectotermi, cioè incapaci di regolare internamente la temperatura corporea, dipendono fortemente dal calore ambientale.

Un altro aspetto biologico di grande interesse è la capacità di autotomia caudale, perché in presenza di un predatore, il geco può staccare volontariamente la coda, che continua a muoversi per alcuni minuti distraendo l’aggressore e consentendo la fuga dell’animale. La coda verrà successivamente rigenerata, sebbene con caratteristiche morfologiche differenti rispetto all’originale.

La loro presenza è generalmente associata a ecosistemi relativamente equilibrati, ricchi di invertebrati e caratterizzati da una buona disponibilità di rifugi. Al contrario, il declino delle popolazioni può segnalare alterazioni ambientali, eccessivo utilizzo di pesticidi o perdita di habitat.

Osservare un geco su un muro illuminato può apparire un evento ordinario, ma in realtà, dietro quella piccola sagoma immobile si nasconde una storia evolutiva lunga decine di milioni di anni, fatta di adattamenti sofisticati, relazioni ecologiche complesse e straordinarie capacità di convivenza con l’uomo.